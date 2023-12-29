«ПолитНавигатор» отключён от трансляции из-за репортажа о шабаше Собчак-Ивлеевой

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Сообщения «ПолитНавигатора» отключены от трансляции в сервисе «Дзен Новости». Сегодня редакция получила сообщение о том, что вышедший несколько дней на сайте репортаж о возмутительной «голой вечеринке» “Содом и Гоморра в центре Москвы. Российская богема поглумилась над воюющей с Западом страной” нарушает правила сервиса.

Администрация «Дзена» указала, что материал, осуждающий шабаш Собчак-Ивлеевой, содержит «откровенный контент и нецензурную лексику». Однако не исключено, что истинной причиной являются либеральные настроения работников офиса сервиса, который изначально принадлежал «Яндексу», но сравнительно недавно сменил собственника.

Следует напомнить, что еще до начала СВО новости «ПолитНавигатора» без объяснения причин были исключены из сервиса Google-News. А канал издания с десятками тысяч подписчиков и архивом роликов о событиях на Украине с 2014 года был удален с Youtube, также принадлежащему «Гуглу».

На Украине, в Молдове и Белоруссии сайт заблокирован по решению властей, не терпящих критику прозападного курса (или «многовекторности»).

Ну а теперь получается, что «ПолитНавигатор» находится и в частичной информационной блокаде и в Рунете.

Прорвать блокаду могут помочь читатели – делитесь ссылками на наши материалы с единомышленниками и оппонентами!