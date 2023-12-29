«ПолитНавигатор» отключён от трансляции из-за репортажа о шабаше Собчак-Ивлеевой

Михаил Рябов.  
29.12.2023 16:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Либералы, Россия, Сюжет дня, Цензура


Сообщения «ПолитНавигатора» отключены от трансляции в сервисе «Дзен Новости». Сегодня редакция получила сообщение о том, что вышедший несколько дней на сайте репортаж о возмутительной «голой вечеринке» “Содом и Гоморра в центре Москвы. Российская богема поглумилась над воюющей с Западом страной” нарушает правила сервиса.

Администрация «Дзена» указала, что материал, осуждающий шабаш Собчак-Ивлеевой, содержит «откровенный контент и нецензурную лексику». Однако не исключено, что истинной причиной являются либеральные настроения работников офиса сервиса, который изначально принадлежал «Яндексу», но сравнительно недавно сменил собственника.

Сообщения «ПолитНавигатора» отключены от трансляции в сервисе «Дзен Новости». Сегодня редакция получила сообщение о...

Следует напомнить, что еще до начала СВО новости «ПолитНавигатора» без объяснения причин были исключены из сервиса Google-News. А канал издания с десятками тысяч подписчиков и архивом роликов о событиях на Украине с 2014 года был удален с Youtube, также принадлежащему «Гуглу».

На Украине, в Молдове и Белоруссии сайт заблокирован по решению властей, не терпящих критику прозападного курса (или «многовекторности»).

Ну а теперь получается, что «ПолитНавигатор» находится и в частичной информационной блокаде и в Рунете.

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