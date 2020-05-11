Половина Америки готовится к эмиграции из-за второго срока Трампа

11.05.2020, Москва, Олег Кравцов

Противники действующего президента США Дональда Трампа из-за его потенциальной победы на ноябрьских выборах пребывают в состоянии сильнейшего психологического стресса.

Об этом на сайте газеты «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет политический обозреватель Сергей Строкань.

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Он рассказывает, что его давний знакомый, директор Центра ближневосточных исследований Алон Бен-Мейр в серии из десяти статей, которая называется «Дональд Трамп как антитезис американского величия», пункт за пунктом, пытается объяснить, почему, с его точки зрения, действующий президент США Дональд Трамп разрушает Америку.

«Алон Бен-Мейр и его единомышленники, судя по всему, пребывают в состоянии сильнейшего психологического стресса. Этот стресс растет по мере осознания того, что Дональд Трамп имеет все шансы после ноябрьских выборов остаться в Белом доме еще на четыре года, которые кажутся целой вечностью», – отмечает Строкань.

Он напоминает, что сенсационная победа Трампа в 2016 году стала шоком, но к ней тогда отнеслись как к аномалии, после которой норма все равно восторжествует.

«Но вот сегодня ресурс терпения почти исчерпан, но то, что казалось аномалией, имеет шанс надолго стать новой американской нормой. Надолго, если не навсегда. Демократическая партия переживает глубочайший кризис и вообще несет на себе все более явную печать вырождения. Не удивительно, что демократический соперник Трампа Джо Байден — политик третьей политической молодости, которая к тому же не наступила и вряд ли уже наступит.

А истории про то, с кем спал в незапамятные времена «сонный Джо, делают его фигуру и вовсе анекдотичной, отталкивая от него ядерный демократический электорат. К этому добавляются подозрения, что у кандидата в президенты США провалы в памяти, что может свидетельствовать о признаках деменции. Поэтому, едва он только открывает рот, у его штаба уже возникает чувство тревоги: вдруг ляпнет что-то такое, что сразу убьет его избирательную кампанию окончательно и бесповоротно», – пишет автор.

По его словам, на фоне Байдена находящийся в лучшей форме Дональд Трамп вполне может получить мандат и на второй президентский срок, а понимаемая им идея американского величия продолжит триумфальное шествие по Америке и всему миру, а для многих американцев уже в ноябре может возникнуть уникальная ситуация окончательного крушения устоев.

Обозреватель обращает внимание, что в других странах обыватель бы уже воскликнул: «Пора валить».

«Но валить из Америки — это было бы что-то новое, ранее неизвестное и неслыханное, и совсем не по-американски, учитывая, что многие в мире как раз мечтали свалить в Америку. И потом, куда валить: в Европу? В Китай — к Си Цзиньпину, в Россию — к Владимиру Путину? В итоге вместо внешней эмиграции пол-Америки готовится уйти в эмиграцию внутреннюю — со своим отвергнутым пониманием американских ценностей и американского величия», – резюмирует Строкань.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Трамп сделал ставку на слабоумие Трампа.

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