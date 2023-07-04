«Получают деньги из казны и держат фигу в кармане»: Дума до сих пор не ввела закон по борьбе с пособниками иноагентов

Противники СВО, тоскующие по временам шоппинга на Западе, по-прежнему имеют возможность получать финансирование из российского бюджета на свои проекты в медиа. Иногда они даже открыто хвалятся, как научились «сосать двух маток», одновременно имея доход от сотрудничества с иноагентами. К сожалению, законодательство РФ имеет слишком много пробелов, не позволяющих изменить ситуацию с потенциальными предателями.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, журналист Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я обратил внимание, что у нас продолжают зиять лютые правовые лакуны. Потому что оказалось, что можно быть хозяином телеграм-канала, не собираюсь даже его называть, но достаточно большой, посвящённый вопросам медиа, и размещать за деньги там рекламу СМИ-иноагентов, и это делать на такой постоянной основе. Оказывается, это можно. И, оказывается, люди и структуры, которые получают деньги от иноагентов за рекламу, сами иноагентами не становятся. Более того, владелец этого телеграм-канала где-то считается уважаемым человеком, на региональных медиафорумах рассказывает в своих лекциях, как можно в качестве ласкового телёнка сосать сразу из двух, если не из трёх источников. И он получает деньги за якобы просвещение журналистов в регионах, а как он просвещает этих журналистов – уже понятно», – подчеркнул журналист.

По его мнению, работа законодателей, отвечающая за это направление, – неудовлетворительная.

«Чем занимаются наши депутаты? Они ходят по ток-шоу, рассказывают, как нужно улучшить жизнь в нашей стране, вместо того, чтобы непосредственно заниматься расширением всех этих узких мест. При этом мы много раз говорили в Общественной палате, что нужно заставить работающих на государство людей, в том числе в государственных СМИ, региональных государственных СМИ, и особенно это касается руководителей, обозначить свою позицию. Так сказать, промаркироваться. Потому что иначе у нас получается имитация бурной деятельности, когда Иван Иванович Пупкин, возглавляющий где-нибудь областную газету, внутри себя категорически против того, что делает его государство. Так, а какая от него тогда там польза? Какая работа, если он просто изображает поддержку, изображает активность, а душой он всё тоскует, когда же начнутся распродажи в Европе, и его туда отпустят поехать? А так быть не должно. Если ты не разделяешь цели и задачи государства, то не надо на него работать. Но никто всех этих молчащих не хочет заставить расчехлиться», – указал эксперт.

«И поэтому у нас так и получается, что проводятся какие-то праздники, фестивали, колесят люди, которые открыто в соцсетях пишут, как им всё это осточертело. Причём, они много лет это писали, в том числе про президента, все эти записи есть, все ходы записаны, но никто не хочет напрягаться из региональных чиновников, отвечающих за медиа, понимать, кого они там берут, какие «коты в мешке», которые гадят потом, в том числе публично. Поэтому получается во многом, что мы, так сказать, пляшем под чужую дудку и в значительной степени плывём по чужой, навязанной нам повестке», – заключил Малькевич.