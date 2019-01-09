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09.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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Порошенко готовит почву для отмены результатов выборов

Украинский президент Петр Порошенко умышленно лишает миллионы работающих в РФ украинских избирателей права голоса, чтобы спровоцировать вынесение судебного решения об отмене результатов предстоящих президентских выборов.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Informator.ua» высказал украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, недопуск к голосованию миллионов граждан, которые находятся на территории России, которые потенциально могли бы встать на учёт и проголосовать, может стать основанием для отмены результатов президентских выборов на Украине 2019 года. И я не исключаю, что это делается умышленно, как план «D», – сказал эксперт.

По его словам, если нынешняя украинская власть проиграет выборы, фактическое лишение миллионов граждан Украины права проголосовать позволит запустить эти выборы по-новому.

«Потом окажется, и суд это поддержит, что было неправильно, что люди не проголосовали, это была очень существенная часть украинского электората, и мы увидим новые президентские выборы», – пояснил политолог.

«Такая заложенная мина замедленного действия – ловушка, которая подрывает легитимность всего избирательного процесса, безусловно, умышленна», – резюмировал Бортник.

Напомним, ранее Руслан Бортник заявлял, что на Украине появилась реальная угроза формирования авторитарных и даже тоталитарных моделей управления.

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