Порошенко слил Коломойскому компромат на соперника Трампа

06.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Команда президента Украины Владимира Зеленского имеет компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена, которого называют одним из основных конкурентов нынешнего главы государства Дональда Трампа на предстоящих выборах американского президента.

Досье» на Байдена и его сына, отмывавшего деньги на Украине через газовую компанию Burisma Holdings, олигарху Игорю Коломойскому на тайной встрече передал экс-президент Петр Порошенко.

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Об этом в эфире интернет-канала NewsFront заявил один из лидеров харьковского Антимайдана Юрий Апухтин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам активиста, имея компромат на руках, который собрал бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин, Зеленский, которого курирует Игорь Коломойский, не спешит прогибаться под тех или иных представителей американской власти.

«Порошенко встречался с Коломойским в июне этого года и передал Коломойскому материалы, которые собрал Шокин на старшего и младшего Байдена, – утверждает политик. – В связи с тем, что Порошенко уже никак не может это использовать, а Коломойский четко понимает и знает, как материалы, тем более компроментирующие, можно использовать. Использует ли Коломойский – это другой вопрос, но, по крайней мере, эта эпопея дальше продолжается».

«Более того, несколько месяцев назад из команды Зеленского было заявлено, что они пока не спешат работать на Трампа. Тоже понятно, они боятся, что непонятно, кто победит в 20-м году, поэтому ведут себя довольно осторожно. Это рекомендации, по всей видимости, от Коломойского… Пока команда Зеленского и стоящий за ней Коломойский, размышляют как себя вести, но в руках у них есть компромат, и очень серьезный», – заявил Апухтин.

Ранее украинский юрист, бывший замглавы Администрации президента Украины Андрей Портнов заявил, что Петр Порошенко уже после своего проигрыша на президентских выборах провел тайную встречу с вернувшимся на Украину олигархом Игорем Коломойским, с которым находился в состоянии конфликта.