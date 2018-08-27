Поступили печальные новости для украинской гривны

27.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Украинская национальная валюта продолжит девальвировать, поскольку страна продолжает жить в долг.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До нового года курс может перевалить и за 30, потому что та политика, которая у нас проводится, это политика жизни в долг. Это предполагает, что долги когда-то нужно отдавать. На сегодняшний день, когда украинский экспорт значительно меньше украинского импорта, у нас хронический дефицит торгового баланса и хронический дефицит текущего счета платёжного баланса. Всё это приводит к тому, что валюты не хватает, а значит есть тенденция к обесцениванию, к девальвации. Чтобы это перекрыть, мы заимствуем деньги. Часто на невыгодных условиях, как вот в последнее время, но так без конца в долг жить нельзя. Поэтому тенденция к долговременному падению гривны сохраняется», – отмечает экс-министр.

Он подчеркнул, что на скачках курса валют могут зарабатывать приближённые к власти бизнесмены, олигархи и чиновники, которые знают, как на этом можно заработать.

«Недавно состоялось погашение облигаций, которые продавали в начале года. Тогда правительство разместило облигации в гривне под достаточно выгодный процент, под 16%, был приток валюты от нерезидентов, валюта была продана. Это позитивно повлияло на курс гривны, увеличило её курс. Тогда они продавали доллар по 28, а то и по 29 гривен за доллар. Сейчас они получили доход в гривнах, эти нерезиденты конвертировали по курсу 26-27, то есть заработали на курсе и ещё 16% годовых, то есть совокупно они заработали процентов под 20. И, конечно, можно предполагать, что вот такими спекулянтами могут быть и украинские чиновники, украинские олигархи и многие другие люди, приближённые к власти, кто понимает, как на этом зарабатывают», – считает Суслов.