26.08.2018, Москва, Елена Острякова
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Украина, Экономика коллапса

Полный швах: Украина заняла деньги под нереально большой процент



Министерство финансов Украины разместило облигации внешнего государственного займа на $725 млн. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Минфина.

Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман на своей странице в «Фейсбуке» отметил, что украинские власти заняли деньги под «нереально дорогой» процент — 9,10-9,15% годовых.

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«Займ совершен в срочном порядке. Даже для страны с населением в 10 миллионов человек такая сумма была бы относительно небольшой. Кредитная ставка же указывает, что брать готовы на любых условиях.

А теперь вспомним про российские миллиарды, которая Россия давала Януковичу по сути без процентов. Как бы всё плохо не было в России, но в Украине дела, похоже, ещё хуже…», – написал в своем телеграм-канале российский политолог Александр Устинов.

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