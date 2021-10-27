Правозащитник: «Дискриминация русских остается серьезнейшей проблемой в Эстонии»

27.10.2021 15:35 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Почему на последних местных выборах русская община Эстонии не поверила обещаниям Центристской партии защитить ее права? Чем пытались привлечь на свою сторону русского избирателя нацисты из EKRE? Чем эстонские партии похожи одна на другую?

Об этом и о многом другом «ПолитНавигатору» рассказал представитель русской общины Эстонии, директор правозащитного центра «Китеж» Мстислав Русаков.

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На ваш взгляд, почему Центристская партия, которая традиционно опиралась на голоса русских Эстонии, судя по последним местным выборам (оглушительный провал в преимущественно русской Нарве и русском уезде Ида-Вирумаа), окончательно утратила доверие со стороны общины?

– Бытует ошибочное мнение, что центристы в правительстве и центристы в Таллине – это разные центристы. И только на уровне страны центристы выступают за санкции против России, за НАТО, ликвидацию русских школ и детских садов и героизируют нацизм. Так, например, День освобождения Таллина от фашистов (22 сентября) в Эстонии отмечается как «День сопротивления», то есть день сопротивления эстонских коллаборационистов освободителям Таллина.

Причём столицу Эстонии освобождал в том числе и Эстонский стрелковый корпус. И красный флаг на башне замка «Длинный Герман» водрузили лейтенант Йоханес Лумисте и ефрейтор Эльмар Нагельман. Но сейчас у эстонской элиты совсем иные герои, и лидер Центристкой партии Юри Ратас на «День сопротивления» водружает уж эстонский триколор на «Длинном Германе». Что характерно, об участи центристов в подобных мероприятиях можно прочитать только на эстонском языке, русских избирателей перед выборами решили «не травмировать».

И на уровне Таллина политика центристов мало чем отличается?

– Да, потому как, например, на уровне города Таллина центристы имитируют заботу о ветеранах и выступают с громкими лозунгами в защиту русских школ, часто не брезгуя откровенной ложью. Так, министр образования и науки центристка Майлис Репс по заданию руководимого центристом Юри Ратасом правительства подготавливает программу защиты эстонского языка, которая предусматривает полную ликвидацию русских школ и детсадов к 2035 году. В это же время она одобряет закрытие единственной русской школы в Кейла.

Но тут же вице-мэр Таллина по вопросам образования Вадим Белобровцев сообщает в интервью, что русские школы до сих пор существуют в Таллине только благодаря центристам. В коалиционном соглашении между Центристской и Реформисткой партиями по формированию правительства появляется пункт о запуске программы перевода всего образования на единую эстоноязычную систему. Но в контролируемой Центристской партией русскоязычной газете «Столица» на первой полосе появляется статья «Мы отстояли русские школы!».

При том, насколько мне известно, мэр Таллина, центрист Михаил Кылварт в свое время входил в Совет русских школ….

– На самом деле процессы эстонизации русскоязычного образования проходят в Таллине именно в последние пятнадцать лет, когда власть в городе принадлежала центристам. Михаил Кылварт закрыл четыре русские школы, когда был вице-мэром по вопросам образования. Это привело к тому, что сейчас в русских школах классы переполнены. Вопрос об открытии новых русских школ при этом, конечно же, не стоит.

Проблемы создают и так называемые классы погружения. Это классы, которые находятся в русских школах, но в них дети учатся на эстонском языке. В этих классах должно быть не более 10 детей, что увеличивает количество детей в других классах. Также часто бывает, что родители вынуждены отдавать своих детей в классы погружения, так как в нормальных классах мест уже нет. Понятно, что в ближайшие четыре года всё это продолжится.

Есть надежда, что не будет резких движений, как, например, перевод всех русских школ на эстонский язык со следующего 1 сентября. Но здесь гарантии скорее дает чисто техническая невозможность подобного перевода: например, нет достаточного количества учителей с хорошим знанием эстонского.

Таким образом, выходит, что на государственном уровне интересы русской общины никто не представляет….

– Одна из серьёзнейших проблем Эстонии – это массовая дискриминация русского национального меньшинства. Среди государственных чиновников только 3% – неэстонцы. При том, что неэстонцев в стране – 30%. Но немногим лучше обстоят дела и в самом Таллине. Среди муниципальных чиновников неэстонцев только 10%, при том, что 48% населения города – неэстонцы. В целом можно сказать, что в ближайшие четыре года в столице мало что изменится.

Перед местными выборами очень много говорили о том, что на волне разочарования в центристах русские Эстонии готовы отдавать свои голоса за EKRE – Консервативную народную партию, по сути, за нацистов, которые даже провели в Ида-Вирумаа агитацию на русском языке, за что потом были вынуждены давать ответ в Языковом департаменте. Однако итоги выборов показали, что нацики провалились в местах компактного проживания русских – не простила им община ни оскорбительные высказывания, ни призывы к сносу советских памятников, ни к пересмотру границ с Россией, ни к введению уголовной ответственности за отрицание «советской оккупации».

– Любовь русских к EKRE несколько преувеличена. В русской Нарве они не получили ни одного мандата. В Таллине собрали 9,6% голосов, но вряд ли среди проголосовавших было много русских. EKRE привлекает некоторых русских своей гомофобией и негативным отношением к антиковидным мерам. Но этим её достоинства исчерпываются, так как во главе угла у них остаётся дремучая русофобия, и большинство русских всё же это понимают.

Здесь, правда, стоит отметить, что в этом отношении Консервативная народная партия от других эстонских партий отличается только откровенностью. Так, по мнению эстонского писателя Микка Пярнитсавсе наши партии – это, по сути, одна партия с одной и той же националистической идеологией.