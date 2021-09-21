Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
21.09.2021 20:09 (Мск), Талинн, Алексей Топоров
 
Выборы, Дзен, Политика, Прибалтика, Россия, русофобия, Эстония
Просмотров:

Парадоксы Эстонии: Нацисты заигрывают с русским избирателем, местные русские баллотируются от нацистской партии

Языковой департамент Эстонии потребовал от руководства ультраправой Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартина Хельме...

Языковой департамент Эстонии потребовал от руководства ультраправой Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартина Хельме объяснений по поводу агитации на русском языке в городе Нарва.

Об этом сообщает Baltnews, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В ведомстве, которое негласно называют «языковой полицией», заявили о том, что по закону предвыборные агитматериалы должны быть на эстонском, а уже к ним может быть добавлен перевод на русский язык. В то время как в Нарве агитация за EKRE была выполнена исключительно на русском языке, что не удивительно, поскольку подавляющее большинство жителей города и по сей день составляют этнические русские. Опять же русские жители этого города баллотируются на выборах от этой праворадикальной партии.

«Такой бесподобный сюр происходит сейчас в Эстонии! – прокомментировал ситуацию шеф-редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович. – EKRE – ультранационалисты (эстонские коллеги даже характеризовали их мне как неонацистов). Однако у них уверенно растет русскоязычный электорат, потому что это партия протеста против Системы.  В свою очередь, Языковая инспекция подчиняется правительству Эстонии, которое образует коалиция Центристской партии и Партии реформ.

Центристская партия – это партия, которая исторически аккумулировала все голоса русскоязычного электората, выставляя себя единственным защитником русских в Эстонии. Русского языка, русских школ и т.д. В последние месяцы стандартное формальное возмущение центристов идеологией Консервативной народной партии сменилось искренней холодной яростью, потому что EKRE перехватывают у них русский кусок электорального пирога, который Центристская партия привыкли считать своей полной собственностью.

И чем больше центристы бесятся, тем больше эстонских русских с нескрываемым злорадством говорят социологам, что будут голосовать на выборах за EKRE. До чего дошло: нацики распространяют в Нарве русский язык, а защитники прав национальных меньшинств через подконтрольные структуры угрожают привлечь их за это к ответственности. После этого рейтинг EKRE у эстонских русских еще больше вырастет».

Следует отметить, что недовольство русских Эстонии центристами началось после того, как те провалили практически все вопросы русской повестки страны: не смогли отстоять русские детские садики, закрытие русских школ только приостановили, не скорректировали откровенно антироссийскую политику руководства страны.

При этом выбор многими представителями русской общины Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в качестве проводника своих интересов тоже удивителен. Дело в том, что изначально эта политическая сила выступала за тотальную ассимиляцию русских (тех, кто не желал ассимилироваться, предлагалось депортировать), высказывалась о них как о «раковой опухоли Эстонии», призывала к пересмотру границ между Эстонией и Российской Федерацией в соответствии с условиями Тартуского договора 1920 года (предлагалось забрать у России Печорский район, Ивангород и Изборск), снести все памятники советского периода, отрицание «советской оккупации» приравнять к уголовному преступлению, а также выступала застрельщицей акций в честь ветеранов эстонского подразделения СС.

На сегодняшний день русские составляют 35% населения Эстонии, концентрируюсь, например, в столичном районе Талинна – Ласнамяэ, а также в северо-восточной провинции Ида-Вирумаа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть