Парадоксы Эстонии: Нацисты заигрывают с русским избирателем, местные русские баллотируются от нацистской партии

21.09.2021 20:09 (Мск), Талинн, Алексей Топоров

Языковой департамент Эстонии потребовал от руководства ультраправой Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартина Хельме объяснений по поводу агитации на русском языке в городе Нарва.

Об этом сообщает Baltnews, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ведомстве, которое негласно называют «языковой полицией», заявили о том, что по закону предвыборные агитматериалы должны быть на эстонском, а уже к ним может быть добавлен перевод на русский язык. В то время как в Нарве агитация за EKRE была выполнена исключительно на русском языке, что не удивительно, поскольку подавляющее большинство жителей города и по сей день составляют этнические русские. Опять же русские жители этого города баллотируются на выборах от этой праворадикальной партии.

«Такой бесподобный сюр происходит сейчас в Эстонии! – прокомментировал ситуацию шеф-редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович. – EKRE – ультранационалисты (эстонские коллеги даже характеризовали их мне как неонацистов). Однако у них уверенно растет русскоязычный электорат, потому что это партия протеста против Системы. В свою очередь, Языковая инспекция подчиняется правительству Эстонии, которое образует коалиция Центристской партии и Партии реформ. Центристская партия – это партия, которая исторически аккумулировала все голоса русскоязычного электората, выставляя себя единственным защитником русских в Эстонии. Русского языка, русских школ и т.д. В последние месяцы стандартное формальное возмущение центристов идеологией Консервативной народной партии сменилось искренней холодной яростью, потому что EKRE перехватывают у них русский кусок электорального пирога, который Центристская партия привыкли считать своей полной собственностью. И чем больше центристы бесятся, тем больше эстонских русских с нескрываемым злорадством говорят социологам, что будут голосовать на выборах за EKRE. До чего дошло: нацики распространяют в Нарве русский язык, а защитники прав национальных меньшинств через подконтрольные структуры угрожают привлечь их за это к ответственности. После этого рейтинг EKRE у эстонских русских еще больше вырастет».

Следует отметить, что недовольство русских Эстонии центристами началось после того, как те провалили практически все вопросы русской повестки страны: не смогли отстоять русские детские садики, закрытие русских школ только приостановили, не скорректировали откровенно антироссийскую политику руководства страны.

При этом выбор многими представителями русской общины Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в качестве проводника своих интересов тоже удивителен. Дело в том, что изначально эта политическая сила выступала за тотальную ассимиляцию русских (тех, кто не желал ассимилироваться, предлагалось депортировать), высказывалась о них как о «раковой опухоли Эстонии», призывала к пересмотру границ между Эстонией и Российской Федерацией в соответствии с условиями Тартуского договора 1920 года (предлагалось забрать у России Печорский район, Ивангород и Изборск), снести все памятники советского периода, отрицание «советской оккупации» приравнять к уголовному преступлению, а также выступала застрельщицей акций в честь ветеранов эстонского подразделения СС.

На сегодняшний день русские составляют 35% населения Эстонии, концентрируюсь, например, в столичном районе Талинна – Ласнамяэ, а также в северо-восточной провинции Ида-Вирумаа.