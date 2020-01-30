Предательницу Славянска с позором выгнали из киевского супермаркета

30.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Экс-мэр Славянска Неля Штепа, замеченная в одном из киевских супермаркетов, была грубо допрошена «патриоткой» Украины и выгнана из магазина.

Соответствующую видеозапись опубликовала на своей странице в Facebook украинский волонтёр Инга Перестаева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На видео украинка встретила Нелю Штепу в одном из киевских супермаркетов, и грубо поинтересовалась, почему и как «любительница Русского мира» находится в Киеве, а не в Донецке.

«Скажите, а вы Неля Штепа? А что вы тут делаете, почему вы не в Донецке, не в вашем городе? Вы ведь любители Русского мира и всё такое прочее, я помню, как вы выступали. Надо же, до чего наглость у людей, даже не второе, а первое счастье. Наделать такой беды и ходить тут, и кушать вкусняшечки», – сказала «патриотка», после чего Штепа, бросив продукты, покинула очередь и стремительно направилась к выходу из магазина.

«Орнамент – «дорогая» Неля Штепа, которая, с*ка блин, сильно хотела Русского мира, ходит скупается», – прокомментировала украинка.

В свою очередь, Инга Перестаева возмутилась тем фактом, что Киев выплатил перебежчице большую сумму денег.

«Напомню, Украина выплатила Штепе 3600 евро компенсации по решению ЕСПЧ за нарушение права на свободу», – написала она на своей странице в соцсети.

Отметим, что Штепу в 2014 году арестовали по обвинению в сепаратизме, однако на суде мастерица переобувания в прыжке возложила всю вину на «террористов», которые якобы заставили её полюбить Путина.