Приднестровье подожгут, если Россия будет быстро освобождать Донбасс – Царев

Анатолий Лапин.  
25.09.2025 16:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 236
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Спецоперация, Украина


Украинский режим разрешил использовать ВСУ за рубежом для того, чтобы атаковать Приднестровье в случае, если российская армия начнет рушить фронт ВСУ в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для европейцев чрезвычайно важна Румыния и Молдавия. Почему? Потому что для них это возможность в случае, если конфликт на Украине начнёт каким-то образом, разруливаться, поджечь ещё Приднестровье, Молдавию, Румынию и организовать конфликт с Россией на новой точке.

Плюс, либо в догонку к Украине, не прекращая конфликт на Украине. Для этого в Румынию начали собирать, в Молдавию, наемников. Служба внешней разведки отслеживает, кто приезжает, куда приезжает. Там начали формировать батальоны, их отправили на обкатку на Украину, уже есть погибшие молдаване.

Ну и теперь Зеленский вносит в украинский парламент законопроект о том, чтобы разрешить украинским войскам воевать за пределами Украины…», – отметил он.

«Именно поэтому многие стали говорить о том, что это Зеленский прокладывается для того, чтобы не было так, как с Курском, заранее оформляет разрешение на ввод войск в Приднестровье для того, чтобы там разжечь конфликт, если возникнет такая политическая ситуация», – заявил Царев.

