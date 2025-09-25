Приднестровье подожгут, если Россия будет быстро освобождать Донбасс – Царев
Украинский режим разрешил использовать ВСУ за рубежом для того, чтобы атаковать Приднестровье в случае, если российская армия начнет рушить фронт ВСУ в Донбассе.
Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Для европейцев чрезвычайно важна Румыния и Молдавия. Почему? Потому что для них это возможность в случае, если конфликт на Украине начнёт каким-то образом, разруливаться, поджечь ещё Приднестровье, Молдавию, Румынию и организовать конфликт с Россией на новой точке.
Плюс, либо в догонку к Украине, не прекращая конфликт на Украине. Для этого в Румынию начали собирать, в Молдавию, наемников. Служба внешней разведки отслеживает, кто приезжает, куда приезжает. Там начали формировать батальоны, их отправили на обкатку на Украину, уже есть погибшие молдаване.
Ну и теперь Зеленский вносит в украинский парламент законопроект о том, чтобы разрешить украинским войскам воевать за пределами Украины…», – отметил он.
«Именно поэтому многие стали говорить о том, что это Зеленский прокладывается для того, чтобы не было так, как с Курском, заранее оформляет разрешение на ввод войск в Приднестровье для того, чтобы там разжечь конфликт, если возникнет такая политическая ситуация», – заявил Царев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: