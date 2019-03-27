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27.03.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Признали Голаны – признают и Крым?

Признав Голанские высоты за Израилем, Вашингтон сам загнал себя в ловушку в вопросе признания российского Крыма.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Была замечательная кинута фраза, было сказано госсекретарём Соединённых Штатов Америки. Он сказал: «Послушайте, мы просто фиксируем реальность». Теперь понятно, это же совершенно очевидно.

Во-первых, они не пускают никого в Крым, просто запрещают, стращают, включают санкционные списки и так далее.

А во-вторых, они не пускают крымчан, например, в ту же самую Европу. Почему? Потому что это будет «фиксация реальности», которая, по господину Помпео, должна привести к автоматическому признанию», – высказалась спикер МИД РФ.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» также приводил заявление Марии Захаровой о том, что НАТО планировало превратить Крым в свой «авианосец».

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