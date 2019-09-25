Прощай Украина: ДНР запустит прямой поезд на Москву и Питер

25.09.2019, Донецк, Владимир Гладков

В Донецкой Народной Республике до конца текущего года будет налажено прямое пассажирское железнодорожное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом.

Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом он пояснил, что поезда по объективным причинам все еще не смогут отправляться со столичного железнодорожного вокзала, поэтому пунктом отправки послужит соседний город Ясиноватая.

«Близость к линии соприкосновения и серьезные разрушения вследствие военных действий пока не позволяют нам говорить о полноценном возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения. Например, по ряду причин невозможно, чтобы начальным пунктом отправки поездов в Российскую Федерацию стал вокзал Донецка. Инфраструктура восстанавливается, но, опять же, близость фронта не дает производить работы в полной мере.

Поэтому только из Ясиноватой у нас сейчас организовано железнодорожное сообщение до пограничного пункта «Успенка», затем пассажиры проходят пограничный контроль и пересаживаются в уже российский поезд, который доставляет их в Таганрог. Конечно, это неудобно, и жители Республики очень обрадованы известием, что готовится несравнимо более комфортная возможность осуществлять перевозки в Москву и Санкт-Петербург посредством беспересадочных вагонов из Ясиноватой.

Железнодорожники обещают наладить такие сообщения до конца этого года», – отметил Денис Пушилин.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в Донецке возобновил свою работу по прямому назначению железнодорожный вокзал, с платформы которого впервые после начала войны отправился пригородный поезд «Донецк-Еленовка».