19.08.2019, Донецк, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Транспорт
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С донецкого вокзала впервые за пять лет отправился пассажирский поезд

В Донецке возобновил свою работу по прямому назначению железнодорожный вокзал, с платформы которого впервые после начала войны отправился пригородный поезд «Донецк-Еленовка», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Генеральный директор ГП «Донецкая железная дорога» Владимир Кабаций отметил, что последний поезд станция Донецк проводила в октябре 2014 года.

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«После этого движение пассажирских и пригородных поездов прекратилось. На самом деле, мы уже давно пробовали согласовать вопрос отправки поездов, тем более, что инфраструктура в сторону Еленовки у нас восстановлена», – напомнил он.

При этом руководитель ДЖД рассказал, что в ближайшее время планируется электрификация пути в направлении столицы ЛНР.

«Были небольшие повреждения Ж/Д путей, контактные сети на перегоне до Рутченково пока что не восстановлены, они восстановлены дальше. В ближайшее время планируем запустить сюда электровозное движение. Также планируем полностью электрифицировать Дебальцевский узел, чтобы в сторону ЛНР восстановить движение на электроходу, без участия тепловозов», – добавил Кабаций.

Отметим, что с 19 августа со станции Донецк начинается курсирование шести пригородных поездов сообщением «Донецк – Мандрыкино» и «Донецк – Еленовка» с промежуточными остановками на станциях Рутченково, Мандрыкино и Доля.

Напомним, что в Еленовке расположен один из крупнейших пунктов пропуска между ДНР и подконтрольными Киеву территориями.

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