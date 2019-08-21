Проверка в ВСУ признала небоевыми потери, ранее обьявленные, как боевые

21.08.2019, Донецк, Александр Гусар

В результате разбирательства, проведённого в одной из находящихся в зоне проведения «ООС» бригад ВСУ, комиссия выявила ряд фактов небоевых потерь среди военнослужащих, полученных из-за неуставных взаимоотношений, а не в результате выдуманных обстрелов со стороны подразделений Народной милиции ДНР.

Такую информацию озвучил во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его информации, в 35-ю и 36-ю бригады морской пехоты ВСУ после выявления факта убийства и обезглавливания одного из боевиков 36-й бригады прибыла комиссия Министерства обороны Украины.

«За первые сутки работы комиссия выявила более 30 случаев неуставных взаимоотношений, в результате которых ВСУ несли небоевые потери в виде травмированных или убитых боевиков. Опрос проводился путем анонимного анкетирования и показал, что 4 факта ранения среди военнослужащих бригады, произошедшие за последние два месяца, стали результатом перестрелок между сослуживцами, а не обстрелов со стороны подразделений НМ ДНР», – сообщил представитель оборонного ведомства.