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14.11.2018, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Донбасс, Сюжет дня, Украина
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Пушилин объяснил, почему нет наступления на Мариуполь и Славянск

В ДНР будут стараться политическими методами вернуть под контроль всю территорию, входившую  в состав Донецкой области.

Об этом в интервью “Комсомольской правде” заявил глава ДНР Денис Пушилин, возглавивший республику по итогу проходивших 11 ноября выборов.

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Отвечая на вопрос о возможностях и планах вернуть Славянск, Мариуполь и Краматорск под контроль республики, он сказал, что “политическая возможность выхода на границы Донецкой области пока малореальна”.

“Есть еще способ – силовой. Зачастую, очень трудно удержать наших ребят, которые на передовой… Более того, зачастую, они родом из тех мест и защищают ДНР с 14 года”, – сказал глава ДНР.

При этом он уточнил, что от силового решения останавливает осознание количества жертв.

“И мы знаем, что Украина не считает Славянск и Краматорск, например, своими городами. При отступлении они уничтожают все, что возможно. Как сделали в Дебальцево – город маленький, но мы его до сих пор восстанавливаем! Представьте количество жертв и разрушений в Мариуполе. Пока остается хоть малейший политический шанс выйти на границы областей, мы его будем использовать. Желание есть, но нужно, чтобы оно сочеталось с возможностями”, – заявил глава ДНР.

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