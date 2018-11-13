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13.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Мнение, Общество, Украина
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Признание правосека: «Половина Донбасса против нас в окопах, другая им помогает»

В Азовском море Украину охраняет «серьёзная группировка», способная обеспечить безопасность береговой зоны на первом этапе, а в Чёрном – есть страны НАТО, возможность для манёвра и опыт Азова.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил комбат «Украинской добровольческой армии», подконтрольной основателю запрещенного в РФ «Правого сектора» Андрей Червень, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большинство этих людей для нас потеряны. Есть те, которые искренне шли голосовали на этих выборах и верят в то, что им там говорится», – заявил Червень.

«Почему политики об этом не говорят? Они в один голос утверждают, что их или купили, или под дулами автоматов», – спросила ведущая.

«Политик, наверное, не хочет на себя брать какую-то ответственность или рейтинговая ситуация, или эти разговоры немодные, а я чётко осознаю, на что эти люди способны, они пришли голосовать не впервые, они искренне ходили на референдум, а ещё раньше они за дважды судимого человека проголосовали в президенты Украины, и явка была там высочайшая», – отметил боевик.

Сегодня половина из них в окопах воюют против наших солдат, другая половина помогает воевать. Поэтому с ними нужно разговаривать жёстко», – добавил Андрей Червень.

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