Путин назвал Украину «партнёром», а Донбасс – Украиной

20.12.2018, Москва, Галина Шершнева

Президент РФ Владимир Путин, отвечая сегодня на вопрос RT, вернулся к теме, которую затронул скандальный корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк. Украинец утверждал, что на Донбассе нищета по вине России.

«Ваш коллега говорил о низком уровне жизни на Донбассе, а на Украине что, – лучше? Там примерно так же. И все хуже, и хуже. В условиях войны и напряжения все прощается – и внутри страны, и вовне так точно. За это платят.

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Сейчас очередной транш МВФ дадут. Это только-только выплатить пенсии и зарплаты в социальной сфере. Потом придется расплачиваться будущим поколениям. Там в целом неблагоприятная обстановка, я считаю», – сказал Путин.

Он подчеркнул при этом, что Россия желает процветания и Украине, и Донбассу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы хотим, чтобы на всей территории Украины, в том числе и на Донбассе был мир и процветание. Украина остается одним из наших крупнейших торгово-экономических партнеров. Торговый оборот между Украиной и Россией, несмотря на все усилия киевских властей, растет. В текущем году он тоже вырос.

Это не странно, потому что естественные связи когда-нибудь, все-таки, дадут о себе знать. Но пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, не понимающие интересы собственного народа, такая ситуация будет продолжаться вне зависимости от того, кто находится в Кремле», – сказал Путин.

Определение Украины как «партнёра» неприятно удивило российского политолога Михаила Синельникова-Оришака.

«Что лично меня покоробило в пресс-конференции президента РФ… Партнёрам? Неужели проклятие этого сексуально-танцевального термина будет продолжаться и далее, неужели сложно подобрать другой эвфемизм?» – рассуждает эксперт в своем блоге.

Следует также напомнить, что руководство ДНР ранее озвучивало данные социологического исследования, согласно которым количество жителей, которые готовы на возвращение региона в состав Украины в том или ином виде (автономия, конфедерация) – не превышает 15%. Все остальные делятся на тех, кто хочет присоединиться к России или отстаивает независимость.