Rand Corporation: «На Украине США варят российскую лягушку»

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Новости Украины

Пока нет признаков того, что Украина получит от США более серьезные виды вооружений, чем поставленные ранее РСЗО «Хаймарс».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил Самуэль Чарап, один из авторов подготовленного американским аналитическим центром Rand Corporation доклада о вероятности прямой войны НАТО и России на фоне конфликта на Украине.

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У него поинтересовались, какова вероятность того, что Запад будет наращивать поставки оружия Украине, и какая будет реакции России.

«Пока нет оснований думать, что те темпы и системы, которые передаются, являются настолько критическими для России, что она готова повышать ставки и идти на эскалацию с НАТО. И как раз США с союзниками довольно осторожно и в конечном счете успешно дозируют поставки, чтобы не провоцировать Россию», – сказал Чарап в интервью киевской интернет-газете «Страна».

По его словам, «многие считают, что США успешно «варят лягушку».

«Это такая метафора – если потихоньку повышать градус кипения, брошенная в воду лягушка этого не замечает. Наверное, полгода назад не поверили бы, что если Америка передаст Украине «Хаймарсы», то не будет российского ответа. Но так как все постепенно идет, можно сказать, что это в какой-то степени успех. Когда сейчас говорится о наращивании поставок, нужно быть очень конкретным. Потому что после «Хаймарсов» и вообще дальнобойных средств РСЗО (реактивные системы залпового огня), возникает вопрос – а что дальше», – отмечает аналитик.

Ему напомнили, что в Москве недавно заявили о прямой вовлеченности США в конфликт, поскольку представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины признал, что информация по целям для ударов из «Хаймарсов» поступает от американцев.

«По-моему, тот факт, что Запад передает разведданные украинским партнерам, не новость. Об этом писали СМИ практически с начала конфликта. Но тут возникает интересная тема – как можно вообще разделить попытки принуждения без конкретных намерений его реализовать от реальных угроз? То есть когда нужно воспринимать всерьез то, что говорится Москвой, и когда нет. Что касается поставок, нужно разделить системы от боеприпасов. Пока не вижу признаков того, что будут переданы новые системы совсем иного характера. Боеприпасы и новые экземпляры уже поставленных систем вполне возможны. Но насчет темпов я не берусь судить. Для европейцев это уже проблема», – резюмировал аналитик.