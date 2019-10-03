Рикошет «Байденгейта»: Коломойский в Киеве теснит грантоедов

03.10.2019, Киев, Сергей Устинов

На прошлой неделе практически синхронно произошли две громкие и знаковые отставки. Одна в Вашингтоне, другая в Киеве. За океаном ушел на дембель спецпредставитель президента по Украине Курт Волкер, а на Украине осталось вакантным место секретаря Совбеза, которое несколько последних месяцев занимал Александр Данилюк. И есть все основания полагать, что обе отставки являются производными от одного и того же скандала, а отличаются лишь непосредственные поводы.

Не секрет, что Волкер достался Трампу «в наследство» от покойного уже сенатора-республиканца Джона Маккейна, который и внедрил этого лоббиста в украинскую тему. На новом поприще Волкер формально отвечал за «прогресс» в выполнении минских соглашений, однако куда большего прогресса достиг в привычном ему коммерческом лоббизме.

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Уже после отставки Волкера из европейской и американской прессы мы узнали о его причастности к лоббированию интересов американской Рaytheon Company – именно ее Джавелины начали поставлять Украине по итогу масштабной пиар-компании, в которой Волкеру изрядно подсобил тогдашний президент Порошенко.

С которым американский «смотрящий», как говорят злые языки, сдружился настолько, что даже лоббировал его коммерческие интересы в США и едва ли не единственный из представителей Госдепа честно тянул за него мазу до самого конца предвыборной кампании – уже когда было ясно, что никаким президентом Порошенко не станет.

Последней же каплей, предопределившей уход Волкера с «хлебной» для него украинской темы стал «Байденгейт» и обнародованные записи телефонных разговоров Трампа и Зеленского. Из которых выяснилось, что спецредставитель президента за спиной у самого президента фактически вел работу против него и в пользу его противников. Регулярно летая в Киев и убеждая украинскую верхушку не принимать всерьез настойчивые просьбы людей из окружения Трампа насчет передачи за океан компромата на Байдена.

То есть, получалось так: адвокат Трампа Джулиани встречается с высокопоставленными украинцами и просит об одном, а затем в Киев летит Волкер и «минимизирует ущерб» от работы Джулиани, попутно разъясняя киевским политикам, как следует понимать исходящие от Трампа сигналы – к чему прислушиваться, а что отправлять в глубокий игнор.

Понятно, что такая работа Волкера в роли «испорченного телефона» не могла оставаться незамеченной в Белом доме и длиться долго.

Итог мы знаем: через день после обнародования стенограмм разговоров президентов уходит Волкер. А через 12 часов после ухода Волкера пишет заявление об уходе глава украинского Совбеза Данилюк.

Ироничные киевские комментаторы писали, что такая синхронность в отставках не оставляет сомнений в том, по какому именно каналу произошла утечка информации к американским демократам о содержании переговоров Трампа и Зеленского.

Фоном для отставки Данилюка стал и начавшийся на Банковой разбор полетов после оцененного как неудачный визита Зеленского в Штаты.

Если верить киевским околополитическим «сливным бачкам», то глава Офиса президента Андрей Богдан, представляющий группу влияния Коломойского, изначально был против визита и не советовал возлагать на него избыточных надежд. Зато о необходимости визита несколько раз Зеленскому говорил Данилюк.

Интересно, самого Данилюка фактически отстранили от подготовки к поездке в Нью-Йорк и, говорят, будто бы Зеленский самолично вычеркнул его из списка официальной украинской делегации.

Очевидно, сыграли роль встречи бывшего секретаря СНБО с «засланцами Байдена», прибывшими в Киев пару недель назад и активно окучивавшими руководство силовых структур с целью, как писали украинские СМИ, заручиться поддержкой на Украине для Байдена в свете грядущей президентской кампании в США и не дать хода компромату на семью конкурента Трампа.

Среди прочих киевских чиновников сенаторы Рон Джонсон из Висконсина и Крис Мерфи из Коннектикута встретились и с Данилюком. И, надо полагать, эта неприкрытая «вербовка» не прошла незамеченной.

Когда об отставке Данилюка стало только известно, первой реакцией на нее СМИ стала всеобщая уверенность в том, что Зеленского берут «на слабо». Шантажируют угрозой скандала, и в результате отставку он не примет, – Данилюк останется на своем месте, и все пойдет, как и прежде.

В расчете именно на такой исход дела киевские грантоедские и прозападные СМИ заполнили паузу выходных дней между появлением заявления Данилюка и официальной реакцией на него откровенно заказными материалами, выставляющими бывшего секретаря СНБО как «выдающегося реформатора» и жертву неких «интриг» и «подковерных игр» в окружении Зеленского.

Вспомнили и о конфликте Данилюка с Коломойским по Приватбанку – экс-секретарь СНБО был единственным представителем власти в хоре оппонентов Коломойского на скандальном шоу Шустера, где в прямом эфире олигарх сцепился с телеведущим.

Примечательно, что в этом комплиментарном хоре «американский след» практически не звучал, зато на первый план выводились якобы имевшие место разногласия Данилюка с главой президентского офиса Богданом – ставшим мишенью грантоедских СМИ еще до своего назначения.

Однако то ли Трамп в Вашингтоне что-то сказал Зеленскому, то ли внутренние лоббисты Данилюка на Украине (в этой роли называли миллиардера Виктора Пинчука) недоработали, однако «правильно» с точки зрения грантоедов расставленные акценты не помогли спасти «Сашу Манхеттена» в кресле – Зеленский удовлетворил его отставку, и теперь Данилюк может со спокойной совестью улететь обратно в Лондон – откуда он и появился на украинской политсцене после двухлетнего перерыва, связанного с не менее громким и скандальным уходом из правительства Гройсмана, где он был министром финансов.

Значение отставки Данилюка трудно переоценить. Этот человек был изначально чужим в команде Зеленского. Не имея никакого отношения или давних связей ни с людьми Коломойского, ни с людьми из «Квартала», зато имея давние и тесные связи с западными НКО, людьми Сороса и международных финансовых организаций типа МВФ.

По сути, это был смотрящий при новой украинской власти именно от этих структур. Изначально его прочили едва ли не в премьеры – при его-то всем известном склочном и неуживчивом характере.

Однако окружению Зеленского, как они полагали, удалось нейтрализовать его влияние, «сплавив» Данилюка в аппарат СНБО, давно уже считающийся по украинским бюрократическим меркам местом ссылки чиновников, которых как чемодан без ручки – назначать на действительно важные должности себе дороже, а выкинуть из обоймы по каким-то причинам нельзя.

Однако в случае с Данилюком вышло не совсем так, как планировалось. Получилось, как в известной пословице про козла, запущенного в огород. Тем более, что в бюджете на 2020 год финансирование СНБО резко увеличивается: 28 миллиардов гривен, что в 158 раз больше, чем в прошлом году. По факту такое увеличение финансового потока резко усиливает значимость приставленного к нему и ответственного за его освоение «смотрящего». Так что то обстоятельство, что от таких денег отодвинули явную креатуру Запада – это хороший знак для Украины.

Уже когда писался этот текст, стало известно о назначении на должность нового секретаря Совбеза – Алексея Данилова. Пока что его можно считать «темной лошадкой». Не в том смысле, что не известно его прошлое, а в том, что не ясно его место в текущей версии «игры престолов» – какая именно группа влияния его выдвинула (думается, это станет понятно в ближайшие пару недель, однако есть подозрение, что Данилова также курируют американцы, однако уже республиканцы, а не демократы).

Этот уроженец Красного Луча на Луганщине и выходец из 90-х прошел все стадии эволюции постсоветской элиты – от человека в малиновом пиджаке до первого демократически избранного мэра Луганска, успел перессориться с прежней элитой Луганщины в лице регионалов, был отправлен в отставку, потом ненадолго снова вернулся в регион – уже в качестве губернатора. Кочевал по всем «оранжевым» партиям – от «Яблука» и «Нашей Украины» до «Батькившины». В последние лет 10 осел в Киеве, где занимался бизнесом.

В текущих киевских раскладах выбирать приходится не из плохого и хорошего, а из плохого и еще худшего. Так что можно будет считать относительно приемлемым результатом, если вакантное пока что кресло займет не креатура Запада, Сороса или Байдена, а человек украинских олигархов.

Наконец, отставка Данилюка, как уже сейчас отмечают эксперты, сильно обесценит акции прозападного крыла окружения Зеленского. Свидетельство чему – резко возросшая активность близкого к Коломойскому нардепа Дубинского, активно «копающего» под еще одного знакового «варяга» – Айвараса Абромавичуса, с целью выкорчевать его из руководства Укроборонпрома. А также начавшиеся в медиа «наезды» на BRDO – грантоедский Офис эффективного регулирования и теневой «кадровый инкубатор», поставляющий во власть как неоперившихся «реформаторов», включая нынешнего премьера Гончарука и ряд членов его кабинета, так и готовящий для Рады скандальные законопроекты, в перспективе грозящие подорвать электоральный базис Зеленского.

Да и «Байденгейт» за океаном только разворачивается – за следующий год мы узнаем много интересного, а мальчиками для битья – возможно впервые в новейшей украинской истории – станут «птенцы гнезда Сороса» – близкие к американским демократам и штатовскому «глубинному государству» иностранные агенты влияния на Печерских холмах.