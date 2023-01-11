Российская армия снова почувствовала вкус победы

Изгнание из Соледара украинских оккупантов имеет важное стратегическое значение для ВС РФ.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит военный корреспондент Алексендр Коц.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Для изголодавшейся по серьезным успехам российской армии взятие этого города имеет и стратегическое, и психологическое значение. С одной стороны, после череды вынужденных, но от этого не менее обидных перегруппировок, важно почувствовать вкус победы. Пусть она и достается нам дорогой ценой», – пишет автор в «Комсомольской правде.

Он обращает внимание, что Соледар – это фактически северная окраина Артемовска, являющегося важнейшим узлом украинской обороны.

«Через Соледар также проходит линия обороны на север – к Северску. Отсюда же идет трасса под Славянск. Артемовская агломерация, по сути, транспортный хаб, по которому снабжаются сразу несколько военных гарнизонов Украины. И разрушение этого хаба – одна из важнейших задач на пути к следующей линии обороны противника – оси от Авдеевки до Славянска», – считает Коц.

При этом командир батальона «Восток» Александр Ходаковский считает, что радость по поводу освобождения Соледара следует несколько поумерить.

«Нужно воздавать должное подвигу наших парней, которые сегодня наступают и теснят противника. Задача, которую им приходится решать, требует невероятных усилий, и, безусловно, отрадно, что у них получается. Но мы не под Киевом, а под Донецком; противник не истощён и способен к активным действиям, и все фронтовики сосредоточенно ждут развития событий.

Поэтому я бы поумерил интенсивность тактической радости и вспомнил, что радость уже однажды сменялась горьким разочарованием. Работы – непочатый край, – будем предельно бдительны», – написал Ходаковский в своем тг-канале.