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На Украине второй день проходят протесты против снятия с должности министра обороны Украины Михаила Фёдорова.

В этот раз наблюдатели отмечают рост масштаба акций, которые проводятся в Киеве, Львове, Тернополе, Хмельницком, Одессе., передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В то же время, на фоне «картонных» протестов, «соросятня» нанесла удар по Зеленскому, выпустив в СМИ целую серию статей с расследованиями новых фактов коррупции в Зе-окружении и ГБР, которые разваливают дела НАБУ. «Соросята» жалуются на давление на активистов и обыски.

Примечательно, что необучаемые украинцы без каких-либо рефлексий вспомнили кричалку майдана 2014 года «Кто не скачет, тот москаль». Также звучали выкрики «Сырский – чёрт». На одном из домов даже водрузили «картонного» Фёдорова.

«На площади Франко настолько много людей, что митинг начинается с улицы Городецкого. Для «зеленых» идиотов напоминаю: Майдан в 2014-м начался из-за возмущения отказом Януковича начать интергацию в ЕС. Менты дубинам разогнали протестующих. Через день требование было-уволить министра Захарченко. Янукович показал йух. Тогда возникло новое требование-отставка Азирова. Янукович показал йух … наконец произошло финальное требование … и Янукович сбежал. К чему это я вспомнил? Вчера митинги были за Федорова. Йух вам. Сегодня – против Сырского. Йух вам … до боли знакомый сценарий», – злобствует экс-гауляйтер Луганщины Георгий Тука.

При этом даже у самых заангажированных укров нет сомнений в том, что акция проплачена, а то, что массовку не разгоняют и никого не бусифицируют, красноречиво указывает на подковёрную грызню, поскольку за «соросятами» стоят иностранные посольства.

Украинский адвокат Ростислав Кравец напоминает, что «схватка» за Фёдорова – это борьба за денежные потоки, и митинги отчасти финансируются приближенными к нему нацистами-волонтёрами, вроде Притулы и Стерненко, которые собирают «на русорез» миллионы с доверчивых граждан.

«А сколько из благотворительных фондов экс-советников Федорова – Чмута и Стерненко или Притулы – идет на поддержку картоньеров? Не забывайте, значительную часть составляют по иронии судьбы, деньги из коррупционных преступлений», – указывает Кравец.