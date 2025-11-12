Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Минувшей ночью российские дроны атаковали ряд инфраструктурных объектов на подконтрольной киевскому режиму территории.

Официально в ВСУ отчитались, что зафиксировали 121 БПЛА. Признается 31 попадание на 19 локациях.

В Одессе местные паблики сообщают о прилете в районе Одесского порта.

Гауляйтер Днепропетровской области Владислав Гайваненко написал о поврежденной инфраструктуре в Синельниковском районе и пожарах в Павлограде.

Не остается без внимания ВС РФ и железнодорожная инфраструктура, по которой практически ежедневно наносятся удары.

«Во время дежурства на одном из наших инфраструктурных объектов от удара вражеского БПЛА погиб стрелок военизированной охраны. На объекте было оборудовано работающее укрытие, где до того и находился сотрудник, но очередной удар настиг его буквально в двух шагах от укрытия, не успел вернуться», – сообщил глава «Укрзализныци» Александр Петровский.

Украинские дроны атаковали Ставропольский край, в частности нефтехимический завод «Ставролен», где начался пожар.

Ставропольский губернатор Владимир Владимиров утверждает, что причиной пожара в промзоне Буденовска стали обломки сбитого дрона. По его словам, в настоящее врем пожар потушен.