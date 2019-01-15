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15.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Политика, Россия
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Российские паспорта покончат с войной в Донбассе

Россия должна начать относиться к жителям Донбасса как к настоящим русским и выдать паспорта РФ гражданам республик.

Об этом в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила известная российская журналистка и военкор Марина Ахмедова.

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По ее словам, нет никаких шансов на то, что к власти в Киеве придет «партия мира», а это значит, что война растянется на долгие годы. В этих условиях РФ должна оказать поддержку жителям Донбасса так же, как она сделала по отношению к населению Крыма.

«Перспективы прекращения войны для России довольно просты и вполне осуществимы. Если, конечно, Россия желает прекратить этот конфликт, а не бессильно разводить руками в сторону Киева в течение этих долгих десятков лет, пока в Донбассе будут гибнуть люди. Нужно просто начать относиться к жителям Донбасса так же, как к жителям Крыма. Помнится мне, свое любовное отношение к крымчанам Россия объясняла тем, что те – русские. Очень хорошо! В Донбассе – тоже русские.

И если – «там русские!» – честный нелукавый аргумент, то пора бы уже выдать жителям Донбасса российские паспорта. Вот в этом – вполне посильные перспективы для России прекратить войну. А провести к рулю в Киеве какие-то партии мира и добра Россия бессильна, и надо это честно признать, не пытаясь разглядеть все эти добродетели в Тимошенко. Даже под микроскопом они на ней не проявятся», – заявила Ахмедова.

Ранее украинский пропагандист, депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук заявил, что в армии Донбасса начинается выдача российских паспортов – руководящему составу велено готовить документы.

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