15.01.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Белоруссия, Политика, Польша, Россия, Украина
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Россия контратакует Польшу на украинском направлении

Первое после новогодних каникул заседание Госдумы, начавшееся с резкой критики спикера Вячеслава Володина в адрес Польши, – достойный ответ на недружественные действия Варшавы, который, впрочем, следует развивать, вспомнив роль польских политиков в разжигании гражданской войны на Украине.

Об этом в своем блоге рассуждает политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Открытие весенней сессии Госдумы фактически сразу началось с контратаки на польский Сейм. Однако, пока что конфликт крутится вокруг Великой Отечественной. Для затравки – неплохо.

Но в целом польские элиты надо атаковать в настоящем времени, вскрывая роль Варшавы в украинской катастрофе государственности и гибельной евроинтеграции. Также стоит максимально публичить то, как Варшава работает на белорусском направлении.

Польские элиты явно пойдут на обострение и это стоит использовать. Сейчас как никогда будет актуален образ «гиены Европы 2.0», – подчеркнул эксперт.

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