04.12.2018, Киев,   Галина Шершнева
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Русофобы из Верховной Рады продолжают зарабатывать на Крыме

В Крыму значительная часть предприятий по-прежнему подконтрольна структурам, за которыми стоят украинские депутаты и чиновники.

Об этом в интервью киевскому сайту «Апостроф» заявил бывший «представитель президента Украины в АРК» Борис Бабин, вчера уволившийся с должности.

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«Они получают в Крыму деньги, а потом на Грушевского и Институтской принимают решения о судьбе Украины. В таких условиях тяжело говорить про деоккупацию, потому что оккупация нравится многим в Киеве, которые в Крыму имеют собственный бизнес, хорошо инкорпорированный в оккупационную систему.

Которые получают сырье с Российской Федерации, поставляют туда продукцию, пользуются рабочей силой крымчан. И все это под зонтиком печально известного закона о свободной экономической зоне в Крыму», – сказал Бабин.

Особенно его расстроила история керченского завода консервов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Продукция керченской консервной фабрики была признана лучшей тюлькой в томате в России. А  бенефициар той фабрики большой патриот, голосует в Верховной Раде. Вот такая у нас деоккупация с привкусом российских консервов», – посетовал Бабин.

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