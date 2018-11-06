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06.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева
 
Крым, Общество, Украина
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Крымская килька в томате признана лучшей в России

Килька в томате, произведенная на Керченском заводе «Пролив» набрала наибольшее количество балов – 4.263 – в рамках проверки, проведенной Роскачеством, итоги которой вывешены на официальном сайте ведомства.

В рамках исследования Роскачества была протестирована килька обжаренная в томатном соусе десяти самых популярных у россиян торговых марок. Оценка продукта проводилась по 53 показателям качества и безопасности.

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Экспертиза выявила, что в консервах «Пролив» больше всего белка – 12,88%.

«Продукт не содержит синтетических красителей. Рыба, использованная для приготовления консервов, не поражена видимыми паразитами. Ее вид соответствует заявленному. Посторонние примеси отсутствуют. Однако массовая доля рыбы в банке не соответствует стандарту Роскачества (ее содержание составляет 70%)», – говорится на сайте Роскачества.

Еще одна крымская марка килек в томате – «Ультрамарин» комбината «Арктика» также вошла в десятку лучших и набрала 3,16 баллов.

В целом Роскачество высокое качество российских консервов. Продукция всех тестируемых торговых марок изготовлена из рыбы, выловленной в экологически благоприятных местах. Консервы производились с соблюдением требований стерильности. Никто из производителей не подменяет кильку другой рыбой.

При этом самые дорогие и самые дешевые консервы получили в рейтинге почти одинаковые баллы.

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