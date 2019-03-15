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15.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Киев, Мнение, Политика, Пропаганда, СБУ, СМИ, Украина
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СБУ опять гоняет лысого: Гордон пошел по стопам Бабченко

В России якобы планируют убить Дмитрия Гордона, в связи с чем СБУ начала расследование.

Об этом сам украинский пропагандист заявил в эфире телеканала «112 Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, из разных источников получены сигналы о том, что некоторые силы в Российской Федерации хотели бы меня устранить физически перед выборами для дестабилизации ситуации в Украине.

Это очень серьезные сигналы, они поступили из нескольких источников, и вот здесь я делаю паузу, об этом будет говорить Служба безопасности Украины, она этим занимается, и на этом точка, больше я ничего говорить не могу. Уровень опасности самый высокий, я об этом говорю официально, я сделал заявление, я благодарю СБУ, потому что они подошли к этому очень ответственно», – сказал он.

Напомним, ранее Гордон жаловался на то, что его хотят убить за критические высказывания относительно героизации Степана Бандеры, которую он предлагает отложить, поскольку сейчас раскол вокруг УПА выгоден России и осуществляется, якобы, агентами Кремля.

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