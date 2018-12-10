10.12.2018
 
Донбасс, Религия, Скандал, Спецслужбы, Украина, Церковь
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СБУ по «особому распоряжению» запретило православному митрополиту помолиться

В Донбассе митрополиту Донецкому и Мариупольскому УПЦ Илариону на украинском блокпосту было отказано в проезде через линию соприкосновения.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой епархии УПЦ Московского Патриархата, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации епархии, инцидент произошёл на КПВВ Новотроицкое, когда Иларион следовал из Донецка в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское Волновахского района Донецкой области для совершения традиционной (на протяжении вот уже 20 лет) совместной молитвы с архиереями УПЦ.

Отмечается, что электронный пропуск митрополита на пересечение линии разграничения в базе СБУ был аннулирован «без указания объективных на то причин».

«Единственная «причина» возникновения такой ситуации, по словам сотрудника Службы Безопасности Украины на КПВВ “Новотроицкое”, оказалась предельно простой и издевательски безосновательной: «особое распоряжение из Киева», – сообщили в епархии.

«При этом абсурдность деталей ситуации удивляет: электронный пропуск митрополита Илариона, по словам того же сотрудника СБУ, был аннулирован 7 декабря, однако 8 декабря митрополит Иларион возвращался из Киево-Печерской Лавры после заседания Священного Синода УПЦ в Донецк, и проблем при прохождении линии разграничения не возникло», – добавили в пресс-службе.

Вышеуказанные действия СБУ в епархии назвали провокационными, «особенно в контексте недавнего обращения Президента Украины Порошенко к Предстоятелю УПЦ Блаженнейшему митрополиту Онуфрию с просьбой о содействии в возвращении украинских моряков».

«Данная ситуация вопиюще свидетельствует, что власти Украины продолжают идти по выбранной ими линии грубого вмешательства в дела Церкви и откровенного преследования и дискриминации иерархов и священнослужителей УПЦ по религиозному признаку, явно нарушая при этом конституционные права граждан Украины», – прокомментировали инцидент в Донецкой епархии УПЦ МП.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, СБУ фабрикует антиукраинский заговор православным батюшкам.

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