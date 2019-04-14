Сербский майдан превращается в похороны оппозиции

14.04.2019, Белград, Максим Карпенко

Вчерашняя неудачная попытка сербской оппозиции собрать по-настоящему массовый майдан в Белграде (куда было свезено со всей страны всего 7 тысяч человек по оценкам МВД) – знаменует закат движения противников президента Александра Вучича.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Олег Бондаренко.

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«Они ожидали, что это будет началом конца Вучич, а получилось так, что этот митинг оказался началом конца оппозиции в Сербии.

Их заявленные тезисы, планы на этот день не состоялись. Оппозиция собиралась требовать отставки президента, правительства, собирались выставлять палаточный лагерь, обещали объявить бессрочную забастовку по всей стране до тех пор, пока требования не будут выполнены, но ничего из этого вчера в итоге не осмелились реализовать, потому что понимали, что это просто некому будет делать.

То, что вышло около десяти тысяч человек на улицы, – это тот максимум, который они смогли собрать, проводя эти протесты с декабря месяца. Это показатель мобилизационных возможностей оппозиции.

Характерно, что не выступал со сцены фактический лидер оппозиции Драган Джилас, бывший мэр Белграда. Очевидно, он понимал, что может оказаться в неловком положении, когда нужно говорить что-то, что ждет народ собравшийся, – а говорить это бессмысленно, потому что это нереализуемо.

Поэтому они выступили вперед актеров, за слова которых никто ответственности не несет.

Я думаю, что уже все протесты пойдут на спад. Следующие протесты, если и будут, будут носить значительно менее многочисленный характер – просто по законам инерции.

Было слишком много надежд, которые не оправдались, и выходить снова у людей нет резона», – рассуждает эксперт.

По его мнению, постепенно в Сербии «уличные протесты закончатся».

«Плюс, самое главное – скоро будет Пасха, а для Сербии это, может быть, самый главный государственный праздник, когда весь народ отдыхает, начиная с четверга, практически неделю. Соответственно, в субботу накануне Пасхи явно не будет никто митинговать. Если только самые маргиналы. А потом начинается теплая погода, люди уезжают из города в деревни, поэтому рассчитывать на многолюдность уже нельзя никак», – заявил Бондаренко.

Напомним, что, по мнению наблюдателей, уличное давление на официальный Белград подстрекается Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово – незаконно отторгнутого при поддержке США края.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сербская оппозиция, проводящая митинги за свержение президента Александра Вучича, использует на своих акциях флаг Евросоюза.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.