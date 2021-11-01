Сербский министр БиГ посетил Казанский вертолетный завод

01.11.2021 20:57 (Мск), Белград, Алексей Топоров

В рамках официального визита в Россию министр внешней торговли и экономических связей Боснии и Герцеговины, боснийский серб Сташа Кошарац посетил казанский филиал холдинга «Вертолеты России».

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представители компании проинформировали министра, что после того, как два вертолета производства Казанского вертолетного завода марки «Ансат» были доставлены в Республику Сербскую и начали свою работу в составе спецподразделения республиканского МВД, в ближайшее время ожидается поставка и третьего вертолета. При этом экипаж уже прошел обучение в России.

«Нас воодушевляет сотрудничество с Российской Федерацией по проектам в авиационной сфере, – сказал Кошарац. – Благодаря этой российской компании, вертолетное подразделение Министерства внутренних дел Республики Сербской теперь имеет в своем распоряжении три вертолета».

Во время посещения завода холдинга «Вертолеты России» в Казани министра Кошараца сопровождали глава представительства Республики Сербской в ​​Москве Душко Перович и посол БиГ в Российской Федерации Желько Самарджия.

Сташа Кашарац является представителем Союза независимых социал-демократов (СНСД) – партии сербского члена Президиума БиГ Милорада Додика.