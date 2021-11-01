Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
01.11.2021 20:57 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Босния, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Транспорт, Экономика
Просмотров:

Сербский министр БиГ посетил Казанский вертолетный завод

В рамках официального визита в Россию министр внешней торговли и экономических связей Боснии и...

В рамках официального визита в Россию министр внешней торговли и экономических связей Боснии и Герцеговины, боснийский серб Сташа Кошарац посетил казанский филиал холдинга «Вертолеты России».

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Представители компании проинформировали министра, что после того, как два вертолета производства Казанского вертолетного завода марки «Ансат» были доставлены в Республику Сербскую и начали свою работу в составе спецподразделения республиканского МВД, в ближайшее время ожидается поставка и третьего вертолета. При этом экипаж уже прошел обучение в России.

«Нас воодушевляет сотрудничество с Российской Федерацией по проектам в авиационной сфере, – сказал Кошарац. – Благодаря этой российской компании, вертолетное подразделение Министерства внутренних дел Республики Сербской теперь имеет в своем распоряжении три вертолета».

Во время посещения завода холдинга «Вертолеты России» в Казани министра Кошараца сопровождали глава представительства Республики Сербской в ​​Москве Душко Перович и посол БиГ в Российской Федерации Желько Самарджия.

Сташа Кашарац является представителем Союза независимых социал-демократов (СНСД) – партии сербского члена Президиума БиГ Милорада Додика.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть