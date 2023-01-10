Роскошно отдохнувший в ОАЭ «единоросс» демонстративно отказался извиняться

Не успел отгреметь скандал с депутатом Курской областной Думы Максимом Васильевым, который на праздники красиво отдыхал в Мексике, как разразился новый – с депутатом законодательного собрания Вологодской области Денисом Долженко.

Он опубликовал на своей страничке ВКонтакте собственное фото в майке, сделанное в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На лыжах я катаюсь не очень хорошо, а бегать в такой мороз не очень комфортно. Прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился» — написал Долженко.

На публикацию негативно отреагировали не только подписчики депутата, но и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

«Стараюсь не комментировать ничью личную жизнь, но иногда вседозволенность чиновников и народных избранников переходит все границы. Когда земляки рискуют жизнью и с оружием в руках защищают интересы нашей страны, кто-то считает для себя позволительным, как и прежде, беззаботно ездить в отпуск на люксовые курорты и сообщать об этом в соцсетях. А потом ещё и с невероятным упорством в комментариях доказывать справедливо негодующим людям, что в этом нет ничего преступного. Преступного в этом, действительно, нет. Есть кое-что другое: общественный запрос на справедливость», – написал Кувшинников в своем ТГ-канале.

Он выразил уверенность в том, что депутатская комиссия по этике и партийная фракция примут «правильное решение, которого ждут люди».

Партия «Единая Россия» моментально отреагировала в лице секретаря своего генерального совета, вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.

«Сегодня все мы делаем свой выбор – с кем быть и кем быть, что делать или не делать. За эти праздничные дни случилось несколько резонансных ситуаций, когда представители депутатского корпуса «Единой России» проявили себя неадекватно. Можно много чем увлекаться по жизни – бегать, нырять, кататься на горных лыжах… Но всему есть время и место. Ещё один наш депутат уже завтра будет лишён партбилета. Добегался…», – написал Турчак.

«Добегавшийся» Долженко не захотел каяться. В отличие от своего курского коллеги Васильева, который объявил публикацию компреметирующего его видео «диверсией Западной Украины», вологодский депутат решил, что лучший способ защиты – это нападение, и опубликовал «ВКонтакте» еще одно фото – с дочерью министра обороны РФ Ксенией Шойгу. Он уверяет, что встретил ее «неожиданно» в тех же ОАЭ.

К тому же выяснилось, что Долженко не является напрямую членом «Единой России». Видимо именно поэтому он решил не исполнять рекомендацию генерального совета, которая по слухам была перед праздниками спущена по регионам: не постить ничего в соцсети, что можно счесть роскошью.

Редактор ФедералПресс Андрей Гусий считает, что таким образом «Единая Россия» расплачивается за то, что на последних региональных выборах постаралась провести как можно больше своих депутатов в статусе самовыдвиженцев.

«Это сильный показатель видимости открытости выборов, когда надо показать, что в думу попали партийные, самовыдвиженцы и беспартийные, пусть все и идут при поддержке партии или админресурса. Статистика по итогу говорит о многопартийности, беспартийных и самовыдвиженцах, а в итоге даже в самом регионе Андрею Турчаку не могут дать точную информацию – кто и чей он, так как все велось через одно окно», – написал Гусий.

Политконсультант Александр Семенов прогнозирует, что по итогам праздников всплывет еще много скандальных ситуаций.

«Вполне возможно, что сейчас всплывут подобные истории в других регионах. Я не исключаю элементов региональной внутриэлитной борьбы, то есть – пойдут сливы всяких видео и так далее. Но в сложившейся ситуации всем нужно быть скромнее», – сказал Семенов в интервью «Региональным комментариям».