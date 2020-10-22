Шойгу рассказал о главном

22.10.2020, Москва, Виктор Аверин

Талантливый человек талантлив во всём. Это банальность – при том весьма неточная, но! Вот берёшь в руки книгу Сергея Шойгу «Про вчера» – свежую, только из печати – и думаешь, что увидишь автобиографическую повесть, написанную в весьма эпическом стиле. Мол, пришёл, увидел, победил. Думаешь, но вскоре – очень быстро – переубеждаешься.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Шойгу, несмотря на высоту своего полёта, умеет говорить с читателем доверительно. Он выбирает, как рассказчик, единственно правильный тон – такой, что проникаешься сразу же и потому уже думаешь не о личности автора, а погружаешься исключительно в его тексты. Это, поверьте, важно.

И вот тут ещё одна неожиданность – стиль повествования более чем художественный. Если искать литературные аналогии, то, пожалуй, наиболее близки к книге Шойгу два Михаила – Зощенко и Жванецкий. Та же наблюдательность, та же хлёсткость фразы, то же предельное внимание к деталям. Однако этот синтез из двух Михаилов важно дополнить ещё одной фигурой – Эрнеста Хемингуэя. Ведь за всем этим текстом проступает фигура мужественная и несгибаемая.

Собственно, если читателю нужен лайфхак по тому, как сделать себя самому – модная нынче тема, – то читайте «Про вчера». Если просто хочется увлекательного вечера – так, чтобы и посмеяться, и научиться, – то читайте «Про вчера».

Это достоинства, да, но есть главное. Литература во многом ценна своим видением эпохи. Не просто хроникёрством нет, а именно видением: когда важнейшие события, личности преломляются через оптику восприятия автора. Так Англию изучают по книгам Диккенса, а Францию – по книгам Флобера.

Шойгу дал важнейший срез новой России – той, что после 1991 года и особенно в 90-х. Впрочем, и с реверсом в советское время тоже (чего только стоит рассказ об оборотной стороне Олимпиады-80). И вот взгляд этот на нашу общую жизнь, он не просто расстановочный, фиксирующий – нет, он рассудительный, мудрый. Он, этот взгляд, выкристаллизовывает главное в зёрна, из которого затем у читателя должно прорасти знание. И всё это не без человеческого – того, что трогает сердце, как в рассказе о девочке, оставшейся без единой родни после катастрофы АН-80.

«Про вчера» – очень ёмкая, мудрая и в чём-то даже шаманская книга. Подчёркиваю: не интеллектуальная, как то модно сегодня обозначать – этого добра у нас хватает, а именно что по-житейски мудрая. Она умеет дарить и тепло, и утешение, и рассудительность.