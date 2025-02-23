Американцы, которых годами зомбировали необходимостью поддержки Бандерштадта, вполне спокойно отнеслись к разоблачительным заявлениям Дональда Трампа в адрес Зеленского и Украины. Более того, молчат и некоторые республиканцы, ранее поддерживавшие Киев, – поскольку боятся что-либо сказать против, чтобы не лишиться своих мест в Конгрессе.

Об этом в интервью Bloomberg заявил конгрессмен-демократ, бывший морской пехотинец Сет Молтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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