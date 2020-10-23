Союз политэмигрантов: Rand будет пытаться устроить беспорядки в Москве по схеме Беломайдана
Власти России должны отнестись со всей серьезностью и пресечь деструктивную деятельность американской Rand Corporation – теневой структуры Госдепа, которая, как озвучивалось ранее в Совете Федерации, оказывает поддержку нелегальным акциям протеста либеральной оппозиции в Москве.
Об этом «ПолитНавигатору» заявила Лариса Шеслер, глава Союза политэмигрантов Украины, бывший депутат Николаевского облсовета, координатор местного Антимайдана в 2014 году, вынужденная переехать в Москву после государственного переворота в Киеве.
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Шеслер полагает, что в нынешней ситуации в России есть много схожего с тем, что происходило на Украине за несколько месяцев до начала Евромайдана. Либеральная прозападная оппозиция уже заранее анонсирует уличные протесты в Москве, авансом обвиняя власть в фальсификациях. «Раскачку» ситуации подогревают различные НКО с негласным европейским или американским финансированием.
Шеслер призвала со всей серьёзностью отнестись к информации о связи Rand Corporation и московских протестов либералов. Учитывая появившиеся в СМИ данные о том, что американская структура также имеет отношение к попыткам организации Майдана в Белоруссии, беспорядки в Москве после выборов в Госдуму также могут курироваться из-за рубежа при помощи Telegram-каналов.
«Мы видим это на примере Белоруссии — уже руководят протестами извне, организуется это всё при помощи телеграмм-каналов. И вот эти новые технологии управления протестов, безусловно, я уверена, что это – одна из разработок RAND Corporation. Эти технологии хорошо освоены Rand, и мы видим, что они активно внедряются здесь», – сказала общественница.
Она также обратила внимание на абсурдную ситуацию – русским патриотам, чтобы провести в Москве какую-либо акцию против политики властей Украины, например, в память жертв Одесской хатыни, требуется получить множество согласований от бюрократов.
А либералы, сочувствующие белорусским националистам, проводят целый конвейер нелегальных акций у здания посольства, и эти манифестации не разгоняются полицией, недоумевает Шеслер.
Она призвала «защитить Россию, противодействовать силам, разрушающим государство».
Спасибо!
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