США обложили санкциями руководство Республики Сербской

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Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении руководства Республики Сербской БиГ.

Под санкции попали сербский член Президиума БиГ Желька Цвиянович, спикер Народной скупщины Ненад Стевандич, премьер-министр Радован Вишкович и министр юстиции Милош Букейлович.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», причиной введения санкций объявлено принятие Республикой Сербской закона, согласно которому решения Конституционного суда Боснии и Герцеговины признаются недействительными на ее территории. Что, по формулировке американцев, «препятствует выполнению Дейтонского мирного соглашения».

Санкции распространяются на все активы и «доли в активах» попавших под них лиц, находящиеся в США, а также замораживают все организации, которые прямо или косвенно принадлежат, индивидуально или в совокупности, на 50 и более процентов одному или нескольким лицам из санкционного списка.

Кроме того, накладывается запрет на внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг любым лицом, на которое распространяются санкции, или в его пользу. Или получение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг от любого такого лица.

По мнению американцев, принятие РС закона о том, что решения Конституционного суда не действуют на территории республики, представляет собой действие, которое угрожает стабильности, суверенитету и территориальной целостности Боснии и Герцеговины и «с трудом завоеванному миру, основанному на Дейтонском мирном соглашении».

«Такое поведение еще больше ставит под угрозу будущее страны и ее успешную интеграцию в евроатлантические институты», – заявил заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке США Брайан Э. Нельсон.

Напомним, что нынешний президент Республики Сербской Милорад Додик попадал под санкции США дважды – в 2017-ом и 2022-ом годах.

«Несмотря на действия Верховного представителя по отмене закона, Додик подписал закон 7 июля 2023 года. Сегодняшние назначения основаны на предыдущих санкциях США и визовых ограничениях, призванных способствовать привлечению к ответственности лиц, подрывающих демократические процессы или институты. Эти действия являются частью более широких усилий правительства США по содействию миру, стабильности и функциональному демократическому управлению в регионе Западных Балкан», – говорится в заявлении американского Минфина.

Напомним, что ранее последний сербский судья Конституционного суда Боснии и Герцеговины Златко Кнежевич был отстранен от исполнения своих обязанностей. Ранее КС принял решение работать без участия судей из Республики Сербской.

Согласно Дейтонскому мирному соглашению, Конституционный суд страны должен формироваться по следующему принципу: двое судей-бошняков, двое судей-хорватов, двое судей – сербов плюс трое европейских судей, назначаемых Еропейским судом по правам человека.

Таким образом, решение работать без судей Республики Сербской нарушило конституционные принципы страны.

Конституционный суд Боснии и Герцеговины традиционно работает на лишение Республики Сербской ее суверенитета. В частности он выносил решения по передаче ее государственных и военных земель, лесов и водоемов Сараево, запрещал символику и празднование Дня Республики.

В ответ парламент боснийских сербов – Народная скупщина РС, объявил решения КС недействительными на своей территории.