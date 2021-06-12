12.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Запад, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Сурков: Запад сам попросит Россию забрать себе попрошайку Украину

Новости УкраиныЕщё во время эйфории западных политиков по поводу удачно осуществленного переворота на Украине в...

Ещё во время эйфории западных политиков по поводу удачно осуществленного переворота на Украине в 2014 году, тогдашний помощник президента РФ Владислав Сурков предсказывал своим визави, что им придётся просить Москву забрать Киев обратно в свою зону влияния.

Об этом Сурков заявил в эфире интернет-канала «WarGonzo», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы видим, как и предсказывали раньше, что Россия выигрывает международную ситуацию, что мир реально устаёт от Украины, от её попрошайничества, вечного недовольства, неумения что-то сделать и никому не угодить. Они не угодили ни нам, ни Западу.

Я когда-то давно, в начале событий на Украине, одному довольно крупному немцу, сказал: «Вы сейчас так радуетесь, что забрали Украину, но пройдёт несколько лет, и вы к нам постучитесь и попросите забрать её». Это сто процентов будет, и это уже началось», – сказал Сурков.

Напомним, ранее в Германии заявили, что Европа устала от Украины и понимает, что Киев интерпретирует Минские соглашения так, как удобно ему, но не хочет критиковать «незалежную», поскольку это усилит позиции России.

Также в Киеве заявляли, что Запад вздохнет с облегчением, если Украина пойдет на выполнение Минских соглашений, потому что отменятся антироссийские санкции.


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