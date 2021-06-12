Сурков: Запад сам попросит Россию забрать себе попрошайку Украину

12.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Ещё во время эйфории западных политиков по поводу удачно осуществленного переворота на Украине в 2014 году, тогдашний помощник президента РФ Владислав Сурков предсказывал своим визави, что им придётся просить Москву забрать Киев обратно в свою зону влияния.

Об этом Сурков заявил в эфире интернет-канала «WarGonzo», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы видим, как и предсказывали раньше, что Россия выигрывает международную ситуацию, что мир реально устаёт от Украины, от её попрошайничества, вечного недовольства, неумения что-то сделать и никому не угодить. Они не угодили ни нам, ни Западу. Я когда-то давно, в начале событий на Украине, одному довольно крупному немцу, сказал: «Вы сейчас так радуетесь, что забрали Украину, но пройдёт несколько лет, и вы к нам постучитесь и попросите забрать её». Это сто процентов будет, и это уже началось», – сказал Сурков.

Напомним, ранее в Германии заявили, что Европа устала от Украины и понимает, что Киев интерпретирует Минские соглашения так, как удобно ему, но не хочет критиковать «незалежную», поскольку это усилит позиции России.

Также в Киеве заявляли, что Запад вздохнет с облегчением, если Украина пойдет на выполнение Минских соглашений, потому что отменятся антироссийские санкции.