«Тупой бл@дский цирк» – в Киеве шокированы планами Турчинова

20.12.2018

В поход украинского военно-морского флота через Керченский пролив нужно отправить всю киевскую верхушку.

Об этом в своем блоге заявил украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, предложение секретаря Совбеза Украины Александра Турчинова послать в Азов очередные корабли ВМСУ – это «тупой цирк» людей, которые готовы на все ради того, чтобы сохраниться у власти.

«Я полагаю, что в Керченский пролив надо будет отправить яхту Косюка таранить мост согласно плану Турчинова. Сам Турчинов будет эффектно смотреться на капитанском мостике в треуголке. Само собой не помешают блек-джек и шлюхи. Еще можно прихватить с собой пару игровых автоматов и торжественно их утопить под носом супостата. А на весла (солярку наверняка сп@здили) посадить представителей ЛГБТ, что будет символизировать освобождение Украины от скверны и их искреннее стремление переформатироваться в натуралов”, – пишет политолог.

Он полагает, что на такой перфоманс может даже повестись президент США Дональд Трамп.

“Однако, если серьезно, то вопиющая безответственность заявлений Турчинова указывает на одно – ребята ради сохранения власти готовы пойти на все. Потому тупо попутали берега и уже не чувствуют грани, когда политика теряет вообще какие-то серьезные основания и превращается в тупой бл@дский цирк», – заявил Романенко.

Его слова поддержал известный киевский тележурналист Александр Дубинский.

«Те, которые говорят про военное положение, которые пытались украинских моряков бросить в мясорубку, чтобы сбить дату выборов, должны делегировать представителей своих семей вместе с наблюдателями, вместе с ОБСЕ, вместе с НАТО на эти корабли. И тогда это, правда, будет сигналом всему миру и всем нам, что мы действительно едины и единым фронтом идем против агрессора», – полагает Дубинский.

Ранее Турчинов пригрозил уничтожить Крымский мост и анонсировал новые провокации в море.