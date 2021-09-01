Турчинов возмущен резиновыми изделиями на параде Зеленского

01.09.2021 16:55 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

«Мирные инициативы» президента Украины Владимира Зеленского потерпели фиаско, а потому пора переходить к «Плану Б», предполагающего агрессивное противостояние России, однако вместо этого за последние два года украинские власти не сделали ничего в области новых разработок военной техники.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-секретарь СНБО, и.о. президента Украины в первые месяцы после путча 2014 года Александр Турчинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Количество убитых, раненных, количество разрушений на Востоке продолжает увеличиваться. И когда нам рассказывали, что когда мирные инициативы будут провалены, а они уже давно провалены, они превратились в фиаско, но у нас же есть план Б, и этот план никогда не анонсировался, не рекламировался и никто не объяснял, что же это такое», – сказал Турчинов.

«Я решил помочь нынешней власти и написал этот план, и считаю, что если бы они начали по нему действовать, то действительно смогли бы иметь шанс на защиту. А в чём смысл плана Б? Это единственно возможный план защиты страны и поэтапного восстановления нашей территориальной целостности», – заявил политик.

«Мы не можем копировать российскую армию. У нас нет для этого ресурсов, нет финансовых возможностей, у нас нет человеческого ресурса. Поэтому я показал, как можно в условиях Украины, в условиях ограниченного бюджета, в условиях ограниченных финансовых и человеческих ресурсов защитить страну. Например, условно говоря, есть серьёзное преимущество РФ в танках, в несколько раз, сделать столько танков у нас нет и возможностей, и нет такой задачи, в этом и надобности нет», – продолжил экс-секретарь СНБО.

«Но у нас есть разработанные украинскими ученными и производителями самые современные противотанковые ракетные комплексы. Та же «Стугна», «Корсар», разработанные Коростелевым Олегом Петровичем, его КБ «Луч», и они на самом высоком уровне конкурируют в мире… На протяжении двух лет сколько вы думаете они заказал «Стугн»? Зеро, ни одной», – возмущался бывший чиновник.

Ещё одной «колоссальной проблемой Украины он назвал противовоздушную оборону.

«Она разрушалась теми, кто работал на Россию, особенно во времена Януковича. И у нас катастрофа в этом направлении. Скажем откровенно, Украина с воздуха не защищена. А ВКС РФ имеют достаточно серьёзный потенциал. В то же время на Украине были разработаны возможности создания собственного зенитно-ракетного комплекса на базе того же КБ «Луч», уже была подготовлена база для этого. Заморожено, не профинансировано», – ужасается Турчинов.

По его словам, все это наглядно показал военный парад 24 августа в Киеве.

«Главное яркое наше событие – это военный парад на тридцатилетие нашей независимости, показал, что на протяжении последнего времени вообще новых разработок и в военной техники и в вооружении нет. То есть он показал то, что сделали его предшественники, то, что было профинансировано, то, что было спланировано, то, что было организовано. И вы знаете – это проблема. Только специалисты могли увидеть то, что многое из того, что прошло по центральным улицам Киева, было таким, что вместо ракет был макет. Это свидетельствует о том, что даже те проекты, которые разрабатывались в 2015-2018-х годах, они заморожены», – резюмировал Турчинов.

Напомним, ранее боевик «Айдара» также возмущался, что на военном параде в Киеве были задействованы бронемашины с резиновыми ракетами и деревянными ПТУРами , в то время как само руководство страны передвигалось на лучших авто мира.