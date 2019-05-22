У Киева за душой ни кнута, ни пряника – всё в оффшорах

22.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Заявления главы администрации нового украинского президента Андрея Богдана о политике «кнута и пряника» в отношении России свидетельствуют о продолжении русофобского курса с возможными послаблениями.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-ведущий киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, я понимаю, что Зеленский пытается выиграть время. Я прекрасно это понимаю. Ему нужно что-то делать, какую-то повестку дня держать, чтобы так или иначе не растерять ту поддержку, которая у него была, хотя она все-равно падает, кто бы что ни говорил. С другой стороны, когда его сторонники, уже назначенные, не просто там команда Зеленского, назначенный глава АП (Администрации президента Украины – прим. ред.) говорит про кнут и пряник, я думаю: «Что же такое кнут, что такое пряник?»

Кнут, как я понимаю, скорее всего, продолжение той позиции, которую занял Порошенко, прозападной, антирусской, русофобской, с отжимом храмов, с продолжением внедрения уничтожения русского языка – это кнут, правильно? То есть, они собираются продолжать уничтожать и шантажировать. А что же тогда будет пряником, я думаю? Скорее всего, перестать творить беззаконие, потому что отжим храмов, преследование – это всё беззаконие. Так вот я не могу понять, почему нас, украинцев, заставляют выбирать между «будут они делать беззаконие» или «не будут делать беззаконие». По-моему, что-то не складывается», – подчеркнул журналист.

Также Юрий Кот заметил, что Владимиру Зеленскому на плечи падает огромный ворох проблем, с которыми он может совершенно не справиться.

«В этом году Украине предстоит отдать, если я не ошибаюсь, ещё 14 миллиардов долга всяким международным институтам. 14 миллиардов долга. Я не понимаю, где они их возьмут, ей-Богу, не понимаю. Тут ситуация очень интересная. Они же сейчас зажаты клещами очень серьёзно. С одной стороны, у Джулиани, у Трампа большие вопросы к Коломойскому, к команде Зеленского, которая там есть. С другой стороны, МВФ приехал ненадолго и уехал. Ещё непонятно, сколько этих «евробондов» успел напечатать Гройсман под непонятно, какие проценты. Я не знаю, что будет с нашей страной до конца года. Я просто не понимаю, за счёт чего Зеленский сможет не просто удержаться у власти, а сделать хотя бы что-то, что он задекларировал», – отметил он.

В свою очередь российский писатель и публицист Михаил Шахназаров согласился с этими словами, добавив, что ставленники Зеленского – действительно, эксперты, но только не в тех вопросах, которые интересуют украинцев.

«Ему сейчас будет сложно, безусловно. Почему? Потому что здесь мины, ловушки, оставленные Порошенко, они будут срабатывать. Здесь люди Коломойского, которых он пытается на места свои поставить, и люди Зеленского – вот этот Шефир, я почитал про него, он его членом учил на пианино играть, а теперь он будет его помощником. Баканов, который руководил «Кварталом 95», он будет бороться с коррупцией и организованной преступностью.

А покажите мне, пожалуйста, артистическую организацию, которая не рассовывает бабки по офшорам и не работает с серым налом – то есть, люди в теме. И вот эти люди сейчас будут руководить государством. То есть, эти люди сейчас пытаются показать миру, что они способны руководить государством. А мы с вами здесь пытаемся какие-то авансы выдавать, как он поступит, что он сделает. Нам не следует с этим больших ожиданий как-то связывать. Нам надо просто смотреть на развитие ситуации в данный момент», – резюмировал писатель.