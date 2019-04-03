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03.04.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Крым, Недвижимость, Политика
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У Зеленских обнаружилась недвижимость на российских курортах

Супруга комика Владимира Зеленского, ставшего лидером первого тура на выборах президента Украины, поддерживала проукраинских активистов в Крыму.

Об этом сообщает “Московский комсомолец”, отметивший, что в 2014 году Елена Зеленская показательно прокомментировала в соцсети пост беглой крымчанки Елизаветы Богуцкой, рассказавшей, как она пыталась в Крыму убедить российских военных на посту оставить полуостров.

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«Спасибо вам, Лиза, большое! Нам в Киеве так страшно за вас, крымчан! Вы начали великое дело! Единственное, чего я боюсь — это то, что российские СМИ будут вас снимать, они опять все перевернут и прокомментируют, как крымчане рады своим освободителям! :(((» – цитирует издание комментарий Зеленской.

Примечательно, что у супруги кандидата в президенты есть недвижимость в Крыму.

«Семья Елены и Владимира Зеленских владеет жилым домом площадью 353. 5 кв. м, земельным участком в селе Иванковичи Бориспольского района Киевской области, квартирами в Киеве площадью 254, 5 кв.м и 131, 9 кв. м. Помимо них у Зеленских две квартиры в Великобритании площадью 191, 9 кв. м и парковочные места.

Персонально на Елену Зеленскую записаны квартира и парковочное место в Ялте, квартира и парковочное место в Киеве, а еще нежилое помещение в этом же городе. На третьих лиц зарегистрированы также 2 квартиры в Киеве площадью 269, 7 кв. м и парковочные места. Семья Зеленских владеет долговыми ценными бумагами, акциями компаний, прописанных на Кипре и Британских Виргинских островах”, – указывает газета.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, стало известно, что в РФ продолжают функционировать как минимум четыре компании, в число собственников которых входит Владимир Зеленский.

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