Украина не хочет финансировать производство тестов на коронавирус

30.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на то, что Украина имеет возможность организовать массовое производство своих тестов на коронавирус, масок и других медицинский изделий, Киев предпочитает закупать эту продукцию в других странах по завышенным ценам.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш бизнес и наше правительство должны посмотреть, какие ниши в производстве товаров они могут заполнить отечественным производством. Например, я наблюдаю и внимательно общаюсь с академиком Семиноженко, который изо всех сил пытается организовать производство на Украине собственных тестов на коронавирус. Как известно, украинские учёные института иммунологии уже разработали эти тесты, они есть. Но правительство их не финансирует и не закупает.

В этом и проблема. А это то, что нужно стране, что мы задорого покупаем за границей.

Я позитивно отношусь к тому, что коммунистический Китай помогает нам масками. Сегодня самолёт прибыл миллион двести тысяч масок. Но маски – очень простая продукция, легко организовать их производство на Украине. Почему не предпринимается достаточно усилий, и почему наш рынок ещё не насыщен масками собственного производства, мне непонятно?», – недоумевает экономист.

Напомним, ранее одиозный львовский русофоб, журналист и телеведущий Остап Дроздов рассказал, как в феврале Украина цинично распродала практически все стратегические медицинские средства, которых так не хватает сейчас в разгар пандемии коронавируса.