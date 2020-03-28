Во Львове шокированы масштабами коронавирусного мародерства

28.03.2020, Киев, Тарас Стрельцов

В феврале Украина цинично распродала практически все стратегические медицинские средства, которых так не хватает сейчас в разгар пандемии коронавируса.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил одиозный львовский русофоб, журналист и телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Масок, которых не было и нет до сих пор, в феврале только за один месяц того ажиотажа продано за границу почти 400 тонн на сумму 9 миллионов долларов, а вы дальше ходите себе, шейте из марли. Респираторов, которые сейчас тоже на вес золота, в феврале было продано более двух тысяч тонн на 1,5 миллионов долларов. Лабораторные, я это называю, скафандры, медицинские халаты, они были проданы более чем на миллион долларов 30 тонн.

Продан, кстати, стратегический запас, и сейчас волонтёры покупают медикам эти «скафандры». Простые врачебные халаты были проданы почти на миллион долларов – 71 тонна.

Вопрос к врачам, которые голосовали за своего президента – получайте. Перчаток продано почти 400 тысяч пар почти на 100 тысяч долларов. Очки защитные, которые сейчас тоже на вес золота, нигде не купите, в феврале было продано под две тонны за 55 тысяч долларов. И антисептики – те, которые сейчас люди себе бодяжат, самогонку разводят или спирт, было в феврале продано на миллион долларов 46 тонн.

Вообще если посмотреть, то только за февраль 2020 года, когда все бегали с высунутым языком и искали маски, искали все эти средства, их страна всё это распродала на общую сумму более чем 15 миллионов долларов. Кто-то заработал. Это и есть мародёрство, и это уже попадает под абсолютно все не уголовные, а моральные статьи каждого нормального человека, который должен бы был любить свою страну больше, чем свой карман, в такой момент», – заявил Дроздов.