Высадка спецназа ГУР с вертолета в окрестностях Покровска – это не просто акция со стороны украинского командования. Очевидно, что таким образом военные планировщики отрабатывают какую-то операцию на будущее.

К такому выводу в эфире видеоблога «Центральный канал» пришли бойцы спецназа ВС РФ, воевавшие в зоне СВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть вариант такой, что на данных высадках – что на воде, что с вертолетов, кураторы, советники, инструкторы – как угодно их называйте, они просто обкатывают свою тактику, которую они пишут», – отметил боец с позывным «Атлет».

Экс-спецназовец, военный блогер Александр Арутюнов, известный как Razvedos, при этом призвал не считать идиотами тех, кто отправлял десант на верную гибель: