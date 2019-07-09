Украина переоценила значимость абсолютно пустого саммита

09.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина, как и ряд других стран третьего мира, очень переоценивает значение разного рода международных саммитов, что наглядно подтвердила последняя встреча в формате Украина-ЕС.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал украинский политолог Даниил Богатырёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У некоторых, преимущественно третьего мира стран, существует тенденция сильно преувеличивать значение каких-то международных саммитов, сугубо формальных встреч, которые происходят в этих странах. Чтобы понимать, о чём я говорю, можно почитать грузинские источники, источники каких-то постсоветских или азиатских стран и так далее. Там каждому подобному саммиту даже с ближайшими соседями придаётся колоссальное значение, даже если по его итогам ничего совершенно не принимают и ничего не происходит. Здесь мы имеем дело с аналогичной ситуацией», – сказал Богатырев.

По его словам, в условиях, когда у президента Украины Владимира Зеленского заблокированы возможности для каких-либо конструктивных изменений во внутренней, во внешней политике, а парламент саботирует его действия, глава государства пытается создать хотя бы видимость важных действий на европейском направлении.

«Но совершенно верно и то, что в Украину приезжают уже отставники европейской власти. Получается, что старая европейская власть едет присматриваться к новой украинской», – заявил эксперт.

При этом он отметил, что в ближайшие десять лет ЕС может измениться до неузнаваемости.

«Мы видим, что Германия и Франция подминают под себя Евросоюз, в ближайшее время будут в нём устанавливать более жёсткие правила, в том числе что касается эмиграции, распределения бюджета, что касается квотного голосования по самым важным вопросам и так далее. То есть ЕС идёт от «Европы возможностей» к положению классической колониальной империи, где есть богатая митрополия и есть периферия, являющаяся рынком сбыта для товаров из метрополии…

Вся политика Украины по отношению к ЕС, которая проводилась на протяжении последних 5 – 15 лет, будет вынуждена тоже как-то трансформироваться. То есть, в ЕС в ближайшее время никто Украину не примет, они заняты самими собой, и в этой связи Украине нужно будет выстраивать более прагматичные отношения с Европой», – рассказал политолог.

«Поэтому нынешний саммит – это больше пиар для Зеленского и в каком-то смысле дембельский аккорд для Туска и остальных европейских чиновников», – резюмировал.

Как сообщал «ПолитНавигатор», принимающая сторона на 21-м саммите Украина-ЕС не смогла не оскандалиться, забыв включить в списки вице-премьера по евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе, в чём европейская чиновница усмотрела саботаж со стороны премьера Украины Владимира Гройсмана.