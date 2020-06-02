Украина проваливается в дичайшее Средневековье

02.06.2020, Киев, Игорь Петров

Разборка крышующих маршруточников криминальных группировок под Киевом с применением огнестрельного оружия показывает, что украинское общество стремительно деградирует.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Даниил Богатырев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина сейчас является по своей сути социал-дарвинистским государством – кто сильнее здесь, тот и прав. Именно это демонстрирует нам разборки подобного рода. Причем разборки таких чисто бандитских или в основном бандитских группировок – это на сегодняшний день большая редкость. В основном все эти группировки либо поставлены под неформальный контроль каких-то государственных силовых структур, либо же, как минимум, ситуативно сотрудничают с ними.

Поэтому сегодня в ситуации господства рекетиров основным рекетиром, самым главным, самым сильным, самым крепким, пытается стать государство, ну и, собственно, им является. Если вы, например, спросите у любого мелкого или среднего предпринимателя – кого он боится больше, вот таких братков как были в Броварах, или же таких же братков, но только в погонах, то ответ, я думаю, будет очевиден.

Ещё один вывод из этой ситуации – у нас в Украине фактически как в средние века существует податное население и неподатное население. И отношение правовой системы, репрессивного аппарата к этим двум категориям отличается диаметрально.

Перед этим случаем в Броварах был целый ряд эксцессов. В Кагарлыке изнасиловали девушку в отделении полиции, в Житомирской области арендатор застрелил каких-то людей, которые якобы были или не были рекетирами, были или не были действующими сотрудниками.

Когда с простыми гражданами что-то такое происходит, защиты им искать фактически не у кого и правосудия им искать ни у кого. И когда простые граждане, вот то самое податное население, должны что-то заплатить, даже самые банальные коммунальные платежи или налоги для малого бизнеса и так далее, никто им эти коммунальные платежи и налоги не простит. А если они не заплатят, то их ожидают самые суровые последствия.

В тоже время мы видели прецедент с Петром Порошенко, которые на выставке убегал от сотрудников ГБР, все эти театрализованные действия симуляция бурной деятельности со стороны ГБР, симуляция мобилизации своих сторонников со стороны Порошенко и так далее. Но за этим всем теряется главное – непонятно, на какие деньги он купил эти картины, каким путем были заработаны эти деньги, возможно преступным путем, и так далее. И никакой ответственности он за это не несет.

Потому что бывшие и действующие чиновники, бывшие и действующие депутаты у нас являются фактически неподатным населением, которое может нарушать закон так, как только захочет и ничего им за это не будет», – сказал Богатырев.