23.09.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, США, Украина
Просмотров:

Украина становится ареной ожесточенного противоборства американских партий

Украина нужна США не столько как элемент антироссийского «санитарного кордона», сколько как Антироссия.

Об этом «Коммерсанту» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ситуация, когда Украина оказалась в эпицентре кампании по выборам президента США, с точки зрения realpolitik выглядит абсурдной. Страна, которая не имеет значения для американской внешней политики ни как угроза для национальной безопасности США, ни как их торгово-экономический партнер, внезапно становится предметом ожесточенного противоборства»,— сказал эксперт.

По его словам, проблема в том, что американские политики уходят от «старого доброго политического реализма, в связи с чем любая гипотетическая сделка с Москвой по Украине будет воспринята как предательство тех ценностей, на которых стоит Америка».

«Украина нужна США даже не столько как элемент антироссийского «санитарного кордона», сколько как Антироссия», – подчеркнул Батюк.

Ранее неоднократно сообщалось, что президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы украинские власти расследовали дело о вмешательстве Украины в американские выборы 2016 года и дали ход делу о коррупции бывшего вице-президента Джо Байдена, сын которого получил «хлебное» место на Украине. Ожидается, что в следующем году Байден станет кандидатом от Демократической партии на выборах президента США.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Байден признался, что шантажировал Киев и вмешивался во внутренние дела Украины.

Читайте также: За встречу с Трампом от Зеленского требуют компромат на Байдена.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть