Украина становится ареной ожесточенного противоборства американских партий

23.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украина нужна США не столько как элемент антироссийского «санитарного кордона», сколько как Антироссия.

Об этом «Коммерсанту» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

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«Ситуация, когда Украина оказалась в эпицентре кампании по выборам президента США, с точки зрения realpolitik выглядит абсурдной. Страна, которая не имеет значения для американской внешней политики ни как угроза для национальной безопасности США, ни как их торгово-экономический партнер, внезапно становится предметом ожесточенного противоборства»,— сказал эксперт.

По его словам, проблема в том, что американские политики уходят от «старого доброго политического реализма, в связи с чем любая гипотетическая сделка с Москвой по Украине будет воспринята как предательство тех ценностей, на которых стоит Америка».

«Украина нужна США даже не столько как элемент антироссийского «санитарного кордона», сколько как Антироссия», – подчеркнул Батюк.

Ранее неоднократно сообщалось, что президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы украинские власти расследовали дело о вмешательстве Украины в американские выборы 2016 года и дали ход делу о коррупции бывшего вице-президента Джо Байдена, сын которого получил «хлебное» место на Украине. Ожидается, что в следующем году Байден станет кандидатом от Демократической партии на выборах президента США.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Байден признался, что шантажировал Киев и вмешивался во внутренние дела Украины.

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