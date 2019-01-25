Украина тебя всегда кинет: Парубий поступил с «правосеком» как настоящий отморозок

25.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Глава Верховной Рады Андрей Парубий «отшил» пресс-секретаря запрещенного в РФ «Правого сектора» Артема Скоропадского, который публично упрекнул бывшего «побратима» по Майдану, что тот после занятия высокой должности перестал брать трубку и отказывается помогать с получением украинского гражданства.

Скоропадский является гражданином России, после участия в государственном перевороте в составе «Правого сектора» и поездках в зону боевых действий в Донбасс против него в РФ открыто уголовное дело.

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На днях Скоропадский в фейсбуке опубликовал воспоминания о начале столкновений Майдана, и в комментариях к сообщению появился спикер Парубий. «Так приятно, наконец, узнать правду от очевидца», – написал глава украинского парламента.

«Ну, да – я был на Майдане с первых часов. А можно к тебе один вопрос – почему ты трубку перестал брать? И почему, когда я обратился за помощью с гражданством – твой помощник тупо забил на мою просьбу? Я плохой революционер? Мало сделал для Украины? Ты помнишь события под «Украинским домом» или Майдан?» – написал Скоропадский, но ответа от Парубия так и не дождался.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что видный праворадикал, один из главарей неонацистского «Азова», Сергей Коротких сказочно разбогател и получил украинское гражданство благодаря дружбе с сыном главы МВД Арсена Авакова.

Скоропадскому повезло куда меньше – несколько месяцев назад ему за критику президента пригрозил высылкой в РФ «к Рамзану Кадырову» Олег Медведев, советник Петра Порошенко.

Напомним, что вчера представители украинской делегации в ПАСЕ несколько раз повторили в обращении к гражданам России фразу «Родина вас обязательно кинет».

Как признавалась заместитель Парубия – вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, так киевская делегация сеяла упаднические настроения среди сторонников Русской весны.

Геращенко подчеркивала, что Москва отказывается от сделки по освобождению томящихся в украинских тюрьмах с 2014 года граждан РФ в обмен на передачу Киеву моряков ВМСУ – участников провокации у Керченского пролива, а также украинцев, осужденных в РФ за терроризм или участие в войне в Чечне на стороне сепаратистов.