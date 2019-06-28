Украина теряет контроль над таможней
Украинская таможня уйдет под контроль британского бизнеса, для чего на должность главы Государственной таможенной службы назначен «человек Сороса» Максим Нефедов, бывший замминистра экономразвития и торговли.
Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я не знаю, кто такой Нефедов, откуда он взялся, но знаю инсайд от людей в погонах с улицы Владимирской, что он полностью с руками и ногами человек Сороса. Нефедов сейчас, как говорят инсайды, под криком борьбы с коррупцией проведет английскую частную компанию. Нам еще таможню отдать, у нас что, все дебилы?», – заявил Червоненко.
Спасибо!
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