Украина теряет контроль над таможней

28.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинская таможня уйдет под контроль британского бизнеса, для чего на должность главы Государственной таможенной службы назначен «человек Сороса» Максим Нефедов, бывший замминистра экономразвития и торговли.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не знаю, кто такой Нефедов, откуда он взялся, но знаю инсайд от людей в погонах с улицы Владимирской, что он полностью с руками и ногами человек Сороса. Нефедов сейчас, как говорят инсайды, под криком борьбы с коррупцией проведет английскую частную компанию. Нам еще таможню отдать, у нас что, все дебилы?», – заявил Червоненко.