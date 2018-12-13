13.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Россия, Спецслужбы, Украина
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Украинцы в российской армии шпионят для Киева – Тука

Этнические украинцы и выходцы с Украины, которые проходят службу в российской армии, далеко не всегда поддерживают политику Кремля.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, Украина также получает разведданные из открытых источников и спутникового наблюдения.

«Порядка 80% информации получается вообще из открытых источников. Есть спутниковое наблюдение, на котором мы четко можем наблюдать движение той или иной техники, расположение военных баз и так далее. Кроме того, у меня есть стойкое убеждение, что у нас есть и источники информации внутри самих Вооруженных Сил Российской Федерации. Было бы странно, если бы у нас этого не было, потому что в Российской Федерации, в армии проходят службу немало этнических украинцев и выходцев из Украины. И далеко не все из них поддерживают ту политическую линию, которую сейчас реализует российская власть. Потому я вполне могу допустить, что есть и такие источники информации», – заявил Тука.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, пойманный в Севастополе украинский шпион получил 14 лет колонии.

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